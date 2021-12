Voici des clichés des futures Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ et Galaxy Tab S8 Ultra

Les plus grandes rivales de l’iPad Pro, les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra, devraient être dévoilées aux alentours de janvier 2022, et maintenant, le célèbre Evan Blass (@evleaks) a révélé les looks des trois modèles de la série de tablettes haut de gamme de Samsung.

@evleaks a révélé les designs des trois modèles, alors que plus tôt, nous avions des fuites révélant uniquement la Galaxy Tab S8 standard. Comme nous pouvons le voir, la Galaxy Tab S8 Ultra, arborera un design en forme d’encoche pour les deux caméras frontales, tandis que les deux autres modèles ont des bords quelque peu épais entourant leurs écrans.

En dehors du design, il n’a rien révélé d’autre sur ces trois tablettes. Cependant, les précédentes fuites ont dressé un tableau complet de ce dont nous pouvons attendre de prochaines tablettes rivalisant avec l’iPad Pro.

Comme mentionné ci-dessus, le trio de puissantes tablettes de Samsung devrait être dévoilé dans le courant du mois de janvier 2022. Il ne semble pas y avoir beaucoup de différences dans l’apparence des Galaxy Tab S8 et S8+ plus petites par rapport à leurs prédécesseurs. Les bords d’écran devraient être uniformes (toutefois, ils sont un peu grands pour une tablette qui sera lancée en 2022).

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus, and S8 Ultra. pic.twitter.com/tQZNW30Dn1 — Ev (@evleaks) December 6, 2021

À l’intérieur, nous nous attendons à ce que les trois puissantes tablettes soient équipées du Snapdragon 888 (et peut-être du Exynos 2200 sur certains marchés), ce qui devrait garantir des performances stables et sans accroc.

Le point sur les spécifications

Voyons maintenant les spécifications attendues par modèle. Tout d’abord, pour la Galaxy Tab S8 standard, il y aurait une configuration avec 128 Go de stockage interne et 8 Go de RAM, ce qui devrait être suffisant pour un multitâche confortable. La tablette devrait être équipée d’un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La tablette sera alimentée par une généreuse batterie d’une capacité de 8 000 mAh, complétée par un support de charge rapide de 45 W.

La Galaxy Tab S8+ devrait être livrée avec un écran légèrement plus grand de 12,4 pouces, et il s’agira plutôt d’un panneau OLED au lieu d’un LCD, et devrait donc garantir des noirs plus profonds et des couleurs plus riches. Il sera également équipé d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La batterie de ce modèle serait une batterie de 10 090 mAh, toujours avec les capacités de charge rapide de 45 W.

La Galaxy Tab S8 Ultra comme modèle haut de gamme !

La Galaxy Tab S8 Ultra sera la plus riche en spécifications du lot. Son grand écran de 14,6 pouces sera encore une fois un panneau OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est clair maintenant, à peu près, qu’elle sera dotée d’une encoche pour loger les deux caméras frontales, qui devraient être une caméra principale de 8 mégapixels et une caméra ultra-large de 5 mégapixels.

La Galaxy Tab S8 Ultra disposera d’une énorme batterie de 12 000 mAh (qui, bien sûr, supportera à nouveau la charge rapide de 45 W qui serait disponible pour les deux autres modèles de la gamme). Ce qui est également génial, c’est qu’il aura une configuration de stockage arborant un énorme 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne, pour ceux d’entre vous qui ont besoin de beaucoup d’espace pour vos tâches de tablette.

À l’arrière, les trois modèles devraient avoir une configuration à double caméra avec des capteurs de 13 et 5 mégapixels. L’audio des trois modèles devrait provenir de quadruples haut-parleurs. De manière assez compréhensible, les trois modèles seront livrés avec une option de connectivité supportant la 5 G.