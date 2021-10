Android vous permet désormais de contrôler votre smartphone avec votre visage

L’autre nouvelle fonctionnalité s’appelle Project Activate, et c’est une nouvelle application Android. Elle vous permettra d’ utiliser des gestes faciaux pour activer rapidement des actions personnalisées. Parmi les exemples cités par Google, citons le fait de prononcer une phrase prédéfinie, d’envoyer un SMS ou de passer un appel téléphonique. Lors de la création de l’application, Google a déclaré avoir travaillé avec « de nombreuses personnes souffrant de troubles moteurs et de la parole, ainsi qu’avec leurs soignants ».

Dans un article de blog , Google indique que ces nouvelles fonctionnalités ont été « conçues à partir des commentaires des personnes qui utilisent des technologies de communication alternatives ». La société poursuit : « Ces deux outils utilisent la caméra frontale de votre smartphone et une technologie d’apprentissage automatique pour détecter votre visage et les gestes des yeux ».

Les fonctions d’accessibilité disponibles sur Android ne manquent pas, ce qui rend l’utilisation du système d’exploitation possible pour un plus grand nombre de personnes. Aujourd’hui, Google ajoute de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de contrôler votre appareil Android avec votre visage .