Google tente de lutter contre la distraction au volant avec Android Auto

Google apporte d’importantes modifications à sa fonctionnalité de conduite qui fonctionnera que vous ayez votre smartphone posé sur votre bouche d’aération ou que vous comptiez sur Android Auto pour rester connecté lors de vos déplacements.

Pour les clients Android possédants des voitures plus anciennes et qui utilisent leur smartphone pour la navigation et d’autres fonctions, le mode conduite de Google Assistant s’est grandement amélioré.

Le mode conduite de Google Assistant est destiné à tous ceux qui utilisent un smartphone Android en voiture. Google ajoute de nouvelles fonctionnalités qui le rendront encore plus utile. Désormais, vous pourrez dire « Hey Google, allons-y » pour ouvrir le nouveau tableau de bord du mode conduite. Il comporte de grandes cartes à effleurer qui permettent d’interagir rapidement avec votre appareil sans être distrait. Selon Google, cette mesure vise à garantir que les conducteurs gardent les yeux sur la route et non sur leur smartphone. Les conducteurs peuvent également se faire lire à voix haute leurs messages texte entrants à l’aide de la commande vocale.

Vous pouvez utiliser le mode conduite de Google Assistant pour lancer votre navigation, voir qui vous a appelé ou envoyé un SMS récemment, et reprendre rapidement les médias d’Amazon Music, Audible, iHeartRadio, JioSaavn, Pandora, Podcast Addict, SoundCloud, Spotify, YouTube Music et d’autres fournisseurs. Vous pouvez également dire « Hey Google, activez la lecture automatique » pour que Assistant lise vos messages à haute voix pendant que vous conduisez.

Google indique que le mode sera entièrement déployé dans les prochaines semaines pour les smartphones Android en anglais, allemand, espagnol, français et italien.

Autres modifications apportées à Google Assistant

Google a également annoncé des améliorations à Android Auto pour les voitures qui prennent en charge le système d’infodivertissement intégré au tableau de bord. Dans Android Auto, vous verrez des recommandations de musique, d’actualités et de podcasts de la part de Google Assistant. Vous pourrez également choisir l’application à lancer au démarrage d’Android Auto.

Google ajoute également des jeux de GameSnacks auxquels vous pouvez jouer depuis l’écran de votre voiture lorsque vous êtes garé.

Dans l’ensemble, Google a amélioré l’expérience de conduite avec Android. Bien sûr, il est toujours plus sûr d’éviter d’utiliser son smartphone au volant. Si vous devez absolument le faire, au moins ces fonctionnalités rendent cette activité moins distrayante.