Android reçoit un grand nombre de mises à jour qui couvre plusieurs applications et services

Aujourd’hui, Google a annoncé un large éventail de mises à jour pour Android qui couvre plusieurs applications et services différents. De l’accessibilité à Google Assistant en passant par Photos et même quelque chose pour Google TV, ces nouvelles mises à jour ajoutent non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais, dans certains cas, elles apportent des fonctionnalités qui étaient à un moment donné exclusives aux smartphones Pixel sur d’autres smartphones Android.

Les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qu’Android obtient semblent particulièrement utiles. Google déploie une nouvelle fonctionnalité appelée Camera Switches, qui permet aux utilisateurs souffrant de handicaps moteurs de naviguer sur leur smartphone avec des mouvements oculaires et des gestes faciaux. Les commandes de Camera Switches peuvent être modifiées de manière à ce que les gestes plus courts ou plus longs qu’une durée déterminée soient ignorés, il semble donc que les utilisateurs disposeront d’un niveau de personnalisation relativement fin pour travailler. Les commutateurs de caméra seront disponibles dans la suite d’accessibilité Android dès que la fonctionnalité sera disponible.

Une autre nouveauté est une application appelée Project Activate, qui exploite à nouveau les mouvements des yeux et les gestes du visage, cette fois pour activer des actions prédéfinies qui permettent aux personnes qui ne parlent pas ou qui souffrent de handicaps moteurs de communiquer avec les autres. Il semble que le projet Activate offrira un large éventail d’actions, puisque les utilisateurs pourront faire en sorte que leur smartphone prononce des phrases spécifiques, diffuse de la musique et envoie des SMS. En outre, Google affirme avoir ajouté la reconnaissance de l’écriture manuscrite pour les langues latines à son application Lookout, ce qui devrait augmenter considérablement l’utilité de l’application.

Utiliser votre smartphone comme une télécommande pour votre appareil Google TV

La seule mise à jour qui arrive sur Google TV est importante, car elle vous permettra d’utiliser votre smartphone comme une télécommande pour votre appareil Google TV.

Par extension, cela signifie que vous pourrez utiliser le clavier de votre smartphone pour effectuer des recherches, ce qui est bien plus pratique que d’utiliser les touches de navigation pour saisir des caractères sur une télécommande ordinaire. Pour utiliser votre smartphone comme télécommande sur Google TV et Android TV OS, il vous suffit d’ajouter la tuile de télécommande aux paramètres rapides de votre smartphone.

Google a également annoncé aujourd’hui que la fonction Dossier verrouillé du Pixel fait son chemin vers d’autres smartphones Android à l’avenir. Pour ceux qui l’ignorent, la fonction Dossier verrouillé est assez simple, car elle vous permet de ranger et sécuriser des photos et des vidéos privées dans un dossier protégé par un mot de passe, ce qui les empêche de s’afficher dans Google Photos.

Amélioration de Gboard

Nous voyons également une poignée de mises à jour de Gboard. Google révèle que 1 500 nouveaux autocollants arriveront dans la collection d’emojis cet automne. Gboard rationalisera également la façon dont nous copions et collons, Google indiquant qu’il triera automatiquement les informations copiées contenant plusieurs numéros de téléphone, adresses électroniques et URL dans une sélection de différentes suggestions de collage. Les smartphones fonctionnant sous Android 11 ou plus récents seront même en mesure de compléter des phrases entières grâce à la fonction Smart Compose, avec l’aide de l’apprentissage automatique.

En plus de tout ce que nous venons d’énumérer, Google va également modifier les paramètres de visibilité dans Partage de proximité, ce qui permettra aux utilisateurs de choisir entre être visible par tout le monde, uniquement par les personnes de leur liste de contacts ou par personne. Enfin, Google proposera la fonction Heads Up — qui rappellera régulièrement aux utilisateurs de lever la tête lorsqu’ils marchent avec leur smartphone dehors — à tous les appareils Android 9 et plus récents, après en avoir fait une exclusivité Pixel.

Ainsi, Android va bénéficier de toute une série de mises à niveau à l’avenir, mais il ne semble pas y avoir de dates de sortie fixées pour aucune de ces fonctionnalités pour le moment. Au lieu de cela, attendez-vous à ce que ces nouvelles fonctionnalités et mises à jour soient déployées tout au long de l’automne 2021.