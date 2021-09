Des jeux Nintendo 64 et Sega Genesis arrivent sur Nintendo Switch Online

Depuis des mois, voire des années, les propriétaires de Nintendo Switch spéculent sur les plans de Nintendo concernant les jeux rétro sur Nintendo Switch Online. Après avoir ajouté de nombreux grands jeux des bibliothèques NES et SNES, les propriétaires de Switch se demandaient quelle console rétro rejoindrait ensuite la gamme. Alors que de récentes rumeurs affirmaient que des jeux Game Boy et Game Boy Color étaient en route, Nintendo a plutôt annoncé que des jeux Nintendo 64 et Sega Genesis allaient arriver sur Switch Online.

Nintendo renforce les fonctionnalités offertes aux utilisateurs de son service en ligne, Switch Online, à condition qu’ils soient prêts à passer à un service de niveau supérieur.

Révélé lors du Nintendo Direct d’hier, le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, donnera aux joueurs l’accès à tout ce qui est actuellement disponible pour les abonnés, ainsi qu’à une suite de titres Nintendo 64 et Sega Genesis. Le prix du Nintendo Switch Online + Pack additionnel n’a pas été annoncé, mais les utilisateurs pourront s’y abonner vers la fin du mois d’octobre. La date de sortie exacte du service et les informations sur les prix seront disponibles ultérieurement.

Profitez de catalogues grandissants de jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive où et quand vous voulez avec le nouvel abonnement #NintendoSwitchOnline + Pack additionnel qui sera disponible fin octobre. pic.twitter.com/JdpLkXGGEo – Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

Sur Nintendo 64, le premier lot de jeux à rejoindre Switch Online comprendra Super Mario 64 (bien sûr), The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, WinBack et Yoshi’s Story. Les futurs jeux N64 qui seront ajoutés à Switch Online comprennent Banjo-Kazooie, Pokemon Snap, The Legend of Zelda : Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario et F-Zero X.

Du côté de la Sega Genesis, les premiers jeux proposés seront Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania : Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A, Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master et Strider.

Toutefois, il ne s’agit là que de quelques-uns des titres de lancement du service. D’autres jeux seront ajoutés pour que les abonnés puissent y jouer sur leur Switch au fil du temps, essentiellement de la même manière que la bibliothèque Switch Online se met à jour maintenant.

Deux nouvelles manettes rétro

Nintendo lance également deux nouvelles manettes qui devraient replonger les joueurs dans leur état d’esprit des années 90. Ces manettes, inspirées de la manette de la Nintendo 64 et de la manette de la Sega Genesis, permettent aux joueurs de jouer aux jeux de la même manière qu’à l’époque de leur lancement.

Ces manettes sans fil Nintendo 64 et SEGA Mega Drive seront bientôt disponibles à l’achat pour les abonnés #NintendoSwitchOnline. Suivez @NintendoFrance pour savoir quand elles seront disponibles. pic.twitter.com/19qL8cCMYb – Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

Bien que l’utilisation d’une manette Nintendo 64 sans fil sur la Switch soit une prémisse intéressante, elle pourrait également rappeler aux utilisateurs à quel point ces vieux gamepads sont mauvais. Les deux manettes, qui coûteront 50 euros chacune, n’ont pas encore de date de lancement. Elles ne seront disponibles à l’achat que pour les membres de Switch Online.