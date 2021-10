La technologie photographique Ultra Fusion Quad-Camera de Honor promet des améliorations majeures

Honor a présenté sa série Magic3 en août dernier. Il s’agit d’une série solide, alimentée par le dernier processeur Snapdragon 888 ou 888+ de Qualcomm, qui est dotée d’un maximum de 5 caméras à l’arrière. Et il ne s’agit pas du nombre de caméras ou du nombre de mégapixels de chaque caméra.

Dans l’optique d’améliorer les performances des appareils photo, Honor a annoncé sa nouvelle plateforme Image Engine et la technologie innovante Ultra Fusion Quad-Camera Photography qui prétendent améliorer à pas de géant les performances des caméras des smartphones.

Sa série Honor Magic3 est déjà équipée de l’une de ces technologies. La série de smartphones offre une solution de fusion entre le capteur de couleur et le capteur monochrome, le capteur de couleur offrant une exposition améliorée et des couleurs vives et le capteur monochrome haute définition offrant une meilleure texture et de meilleurs détails. En outre, la société a également introduit un algorithme pour améliorer la clarté des photos prises avec un objectif ultra-large. L’algorithme de fusion de Honor remplit les détails de la partie centrale avec les informations obtenues par la caméra principale, augmentant ainsi la clarté du centre de l’image jusqu’à 80 % et améliorant la qualité de l’image capturée par l’objectif ultra grand-angle.

Il existe également un algorithme de fusion qui fonctionne entre la caméra couleur principale et le capteur de la caméra téléobjectif. Il améliore la netteté des images capturées par le téléobjectif, qui peut couvrir une distance focale comprise entre 54 et 94 mm et augmenter la clarté de l’image zoomée jusqu’à 180 %.

L’algorithme de fusion fonctionne sur la plateforme Honor Image Engine.

Honor Image Engine

Selon la société, cette nouvelle plateforme est « capable de reconstruire le processus d’imagerie, d’optimiser l’efficacité et d’intégrer des capacités d’imagerie de bout en bout sur différentes plateformes afin de fournir des images étonnantes et de haute qualité dans un style unique et cohérent. Basée sur cette plateforme révolutionnaire, l’innovante technologie Ultra Fusion Quad-Camera Photography est une nouvelle solution qui intègre les quatre appareils photo du smartphone pour offrir une expérience de photographie et de vidéographie à la pointe de l’industrie ».

Honor affirme qu’elle continuera à travailler à l’amélioration des performances des caméras de ses smartphones. La société a également annoncé les Honor Magic Moments Awards. Ces prix sont « axés sur la création de films et la photographie sur smartphone, afin d’encourager le public à enregistrer et à partager les beaux moments de la vie à tout moment et en tout lieu ». Les utilisateurs peuvent soumettre leur candidature à partir du 22 septembre sur le site des Magic Moments Awards de Honor.