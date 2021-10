Galaxy Tab A8 : spécifications et calendrier de lancement de la prochaine tablette de Samsung

Quelques jours après que des rapports sur la Galaxy Tab A8 de Samsung aient fait leur apparition sur la toile, un rapport plus détaillé fournit davantage d’informations sur ce qui est prévu à l’intérieur de la tablette Android abordable de prochaine génération de Samsung.

La Galaxy Tab A8 sera livrée avec un processeur Snapdragon non spécifié de Qualcomm à l’intérieur couplé à 3 Go de RAM en standard, selon 91 Mobiles. Un modèle plus onéreux avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est également prévu.

Le modèle de base pourrait être livré avec 64 Go de stockage à la place, mais cela ne devrait pas être un problème, car Samsung prévoit la prise en charge des cartes micro SD sur les deux variantes de la Galaxy Tab A8.

Les propriétaires de la prochaine tablette Android de Samsung auront accès à un écran de 10,4 pouces. Il utilise la technologie TFT LCD et, comme indiqué précédemment, offre une résolution décente, du full HD+. L’appareil mesurerait 246,7 x 161,8 x 6,9 mm (8,7 mm en incluant la bosse de la caméra arrière). Elle pourrait également arriver en version LTE + Wi-Fi, et Wi-Fi uniquement, mais nous devrons attendre et voir.

En ce qui concerne son design, il est exactement ce que l’on attend d’une tablette abordable. Ses bords ne seront pas vraiment fins, mais peu de gens s’en plaindront. Une seule caméra devrait être incluse à l’arrière, et elle dépassera un peu. La tablette offrira des bords plats, semble-t-il, tandis que le logo de la société sera placé à l’arrière.

Le design est exactement ce que l’on attend d’une tablette abordable

Les autres caractéristiques comprennent des quadruples haut-parleurs avec la technologie Dolby Atmos. Malheureusement, les informations sur les prix n’ont pas encore été partagées.

Quant à savoir quand la tablette Galaxy Tab A8 sera annoncée, le rapport de cette semaine indique qu’elle sera dévoilée en octobre aux côtés du Galaxy S21 FE. Ce dernier devrait faire ses débuts le 20 octobre avant une sortie le 29 octobre.