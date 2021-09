La dernière fuite du Galaxy S22 révèle les couleurs prévues

Nous sommes à quelques mois de l’officialisation de la série de smartphones Galaxy S22 de Samsung. De nombreuses informations sur le prochain smartphone ont fuité, et maintenant un rapport affirme que Samsung va introduire de nouvelles variantes de couleurs avec la série Galaxy S22.

Si le géant sud-coréen a fait un effort dans le domaine des couleurs avec ses plus récents lancements de smartphones phares, cela devrait continuer avec le futur Galaxy S22, comme le révèle un nouveau rapport.

La publication Galaxy Club affirme que le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ seront disponibles en noir, blanc, or rose et une variante verte. La variante verte serait proche de la couleur Olive/Foncé, et ressemblera au Phantom Green du Galaxy Z Fold 3, ou à la couleur verte proposée avec le Galaxy Z Flip 3. Quant à la couleur Rose Gold, elle pourrait ressembler à la finition Phantom Pink du Galaxy S21. Cela diffère des modèles Galaxy S21, où les modèles standard et « + » partageaient deux couleurs. Il s’agissait du Phantom Violet et Phantom Pink, les autres couleurs étant exclusives à chaque modèle.

D’autre part, le rapport affirme que le Galaxy S22 Ultra sera proposé en seulement trois couleurs — Noir, Blanc et Rouge foncé. Le rapport affirme que la couleur « rouge » du Galaxy S22 Ultra sera aussi foncée que le vert foncé du Galaxy Z Fold 3.

C’est la première fois que Samsung introduira une couleur rouge pour la variante mondiale — si tout va bien et que rien ne change avant le lancement. Auparavant, Samsung a proposé des variantes de couleur rouge, mais dans des régions spécifiques uniquement. Le Galaxy Note 20 était proposé en Mystic Red en Corée du Sud, la série Galaxy S10 était en Cardinal Red en Suisse, et la gamme Galaxy S9 était officielle en Chine en Burgundy Red.

Quid des caractéristiques

Outre les coloris, les rumeurs affirment que le Galaxy S22 sera lancé dans le courant de l’année prochaine. La rumeur veut qu’il soit doté d’un écran de 6 pouces, le Galaxy S22+ étant doté d’un écran de 6,7 pouces et le S22 Ultra d’un écran de 6,8 pouces. En plus de ces écrans de haute qualité, le Galaxy S22 sera équipé d’un processeur Exynos 2200 alimenté par un GPU AMD. Il serait doté d’une triple caméra de 50 mégapixels, et va offrir un support à la charge rapide filaire de 45 W.

Avez-vous hâte de vous procurer un smartphone de la série Galaxy S22 l’année prochaine ?