DJI Mavic 3 Pro : deux caméras, et des temps de vol de 46 minutes

L’utilisation de drones pour la photographie aérienne avait définitivement pris de l’ampleur ces dernières années, surtout l’année dernière lorsque des restrictions ont rendu plus difficile la proximité avec d’autres humains. En d’autres termes, c’est le moment idéal pour le géant des drones DJI de faire un grand coup et de mettre enfin à niveau sa gamme Mavic.

Et, DJI pourrait être sur le point une fois de plus de bouleverser le monde de la photographie aérienne — en présentant un drone avec une autonomie radicalement améliorée et deux caméras au lieu d’une. Bien sûr, le DJI Mavic 3 Pro a déjà fait l’objet de fuites, mais de nouveaux détails viennent de s’afficher sur la toile qui dresse le tableau presque complet du futur drone, y compris le prix que vous paierez pour ces nouvelles fonctionnalités.

Étant donné l’écart de temps entre le Mavic 2 Pro et le futur Mavic 3 Pro, il n’est pas surprenant de voir des changements et des mises à niveau à tous les niveaux. D’emblée, vous disposez de deux caméras, grand-angle et téléobjectif, capables d’enregistrer des vidéos en 5.2K et de prendre des photos en 20 mégapixels. Les capteurs d’évitement d’obstacles n’ont peut-être pas été améliorés, mais ils ont été déplacés dans les coins pour une meilleure vue des environs du drone.

La durée de vol annoncée du drone a également connu une augmentation spectaculaire, passant désormais à 46 minutes dans des conditions d’enregistrement. Et ce, malgré le poids accru de 920 g, contre 907 g pour le Mavic 2 Pro. Alors que les drones de taille standard de DJI ont généralement plafonné à seulement 30 min dans les airs avant de nécessiter un changement de batterie ou une recharge, les 46 minutes de temps de vol annoncées sont très alléchantes.

Cette fois, vous n’avez pas besoin de recharger la batterie séparément, car le Mavic 3 Pro semble prendre en charge la recharge directe par USB-C.

Un modèle « Cine » de malade !

Comme précédemment, DJI devrait sortir différents modèles ou combos. Le plus notable est un modèle « Cine » qui a un SSD intégré et est livré avec un câble de données Lightspeed de 1 Gb/s, entre autres choses. La fuite la plus minime concerne l’aspect logiciel, mais mentionne les fonctionnalités propriétaires standard comme HyperLapse, ActiveTrack, Panorama, et plus encore.

Selon DroneDJ, le DJI Mavic 3 Pro devrait commencer à 1 599 dollars, le modèle « Cine » pouvant coûter 1 000 dollars de plus. Il y a également un nouveau Smart Controller V2 alimenté par Android avec la dernière technologie de transmission vidéo OcuSync pour un retour vidéo HD en temps réel jusqu’à une distance de 15 km. Aucun prix n’a été divulgué pour cet accessoire, mais le Smart Controller actuel de DJI coûte 649 euros.

Selon les sources, ces drones seront disponibles le 15 novembre.