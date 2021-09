Le Galaxy Note 22 ne verra pas le jour, et la gamme Galaxy S22 pourrait adopter un design plus carré

Plus tôt aujourd’hui, nous avons vu un concept qui suggère que Samsung pourrait relancer la série Galaxy Note dans un format pliable sous le nom de « Galaxy Flex Note ». Bien que cela semble assez tiré par les cheveux et qu’il faudra peut-être attendre un certain temps avant que cela ne soit mis en œuvre dans un appareil réel, une nouvelle information sur la toile enterre nos derniers espoirs de voir un Galaxy Note en chair et en os.

L’édition 2021 de la gamme Galaxy Note a été annulée et si certaines rumeurs ont laissé entendre un retour dès l’année prochaine, un informateur fiable de Samsung a maintenant remis en question cette information.

Selon Ice Universe, une source assez fiable, le « Note est terminé ». En d’autres termes, il est presque certain que le Galaxy Note 22 ne verra pas le jour, pas plus que les générations futures. Au lieu de cela, la source suggère que la série Galaxy S de Samsung pourrait devenir un remplacement encore plus direct en adoptant certains éléments de l’emblématique conception de la gamme Galaxy Note.

Selon les propres termes de Ice Universe sur Twitter, la forme de la ligne Galaxy S22 sera « entre S et Note. Elle n’est pas arrondie comme le S mais pas à angle droit comme le Note ». Autrement dit, les clients doivent s’attendre à des modèles Galaxy S plus carrés à l’avenir.

Update: Note is over, but it’s not over. S becomes Note! —Ice universe (@UniverseIce) September 22, 2021

La seule caractéristique du design du Galaxy Note qui ne sera probablement pas incluse dans le Galaxy S22 est un logement pour le S Pen. Samsung devrait plutôt continuer à vendre le stylet en tant qu’accessoire optionnel pour ses modèles de marque Ultra.

Le support du S Pen repris

En effet, la société pourrait prendre la voie du Galaxy Z Fold 3 avec le prochain appareil de la série Galaxy S, dans lequel la fonctionnalité de la gamme Galaxy Note, le S Pen, est intégrée directement à l’écran du smartphone. Si c’est le cas, Samsung intégrera le support du S Pen dans son prochain smartphone de la série S. La société pourra alors proposer des étuis spéciaux et des accessoires de bureau. La série Galaxy Z Fold, quant à elle, vise également les clients axés sur la productivité. Il est beaucoup plus cher, mais la prise en charge du S Pen est à nouveau incluse et il attire les clients à la recherche de la dernière technologie de pointe.

Samsung est prête à annoncer son nouveau smartphone de la série S, le Galaxy S22, dans le courant de l’année prochaine. Bien que l’on ne s’attende pas à des caractéristiques phares comme une caméra frontale sous l’écran, des mises à niveau significatives sont annoncées — la prise en charge du S Pen pourrait être l’une des grandes mises à niveau.