iOS 15 et iPadOS 15 apportent de nouvelles améliorations à la sécurité de Face ID

Apple vient de diffuser iOS 15 à tous les utilisateurs. Après trois mois de tests et quelques fonctionnalités retardées, l’entreprise révèle également quels problèmes de sécurité elle corrige avec la dernière version de son système d’exploitation pour iPhone.

Avant l’événement « California Streaming » d’Apple, il y avait quelques spéculations selon lesquelles la gamme d’iPhone 13 apporterait une nouvelle génération de la technologie de reconnaissance faciale Face ID. L’espoir était que la reconnaissance faciale fonctionnerait mieux avec les masques et les lunettes embuées.

Eh bien, nous n’avons pas obtenu de telles améliorations, mais grâce à un nouveau document partagé par le support Apple, nous savons maintenant que Face ID aura au moins une sécurité plus avancée à venir avec iOS 15, qui est, bien sûr, disponible pour tous les appareils dotés du capteur TrueDepth.

La mise à jour améliore la capacité de Face ID à déterminer si c’est bien vous qui vous trouvez devant les capteurs et non une image de vous, utilisée par quelqu’un pour accéder à votre smartphone. Il semble qu’Apple ait reconnu ce problème et ait décidé d’agir en conséquence.

La façon dont ce problème a été traité était apparemment par « l’amélioration des modèles anti-spoofing de Face ID ». Voici comment Apple le décrit dans le document :

Disponible pour les appareils avec Face ID : iPhone X, iPhone XR, iPhone XS (tous les modèles), iPhone 11 (tous les modèles), iPhone 12 (tous les modèles), iPad Pro (11 pouces) et iPad Pro (3e génération) Impact : Un modèle 3D construit pour ressembler à l’utilisateur inscrit peut être en mesure de s’authentifier via Face ID. Description : Ce problème a été résolu en améliorant les modèles anti-spoofing de Face ID. CVE-2021-30863 : Wish Wu (吴潍浠 @wish_wu) du laboratoire de sécurité Ant-financial Light-Year ».

Pas de nouveautés avec l’iPhone 13

Comme vous pouvez le voir dans le texte cité ci-dessus, cette amélioration de la sécurité viendra heureusement à tous les iPhone et iPad dotés de la technologie Face ID, ce qui signifie que personne ne sera laissé de côté avec la version obsolète. Bien qu’il s’agisse d’un correctif de sécurité important, Apple affirme qu’il est déjà corrigé. La société aborde également quelques correctifs concernant le Neural Engine, CoreML, Siri, Kernel, Preferences, WebKit, et plus encore.

Il est tout de même regrettable que la technologie de reconnaissance faciale d’Apple n’ait pas reçu d’autres améliorations. Surtout si l’on tient compte du fait qu’il n’existe pas de substitut comme Touch ID. Néanmoins, au moins l’encoche dans laquelle est logé Face ID s’est réduite pour la toute première fois depuis la sortie de l’iPhone X en 2017.