Les spécifications de la caméra du Galaxy A73 ont été dévoilées

Pouviez-vous imaginer un supposé smartphone de milieu de gamme doté d’un capteur photo de 108 mégapixels il y a à peine un an ? C’est exactement le capteur photo de 108 mégapixels que Samsung a l’intention d’intégrer dans le Galaxy A73, rapporte The Elec, dont la sortie est prévue pour l’année prochaine.

Non seulement le Galaxy A73 disposera de la plus haute résolution de capteur dans l’écurie de capteurs photo de Samsung, à l’exception de celui de 200 mégapixels qui doit encore trouver un portage commercial pour s’y trouver, mais son capteur photo sera également stabilisé optiquement pour une prise de vue parfaite.

Cette tendance à brouiller de plus en plus les lignes entre les flagships et les smartphones de milieu de gamme aurait été imposée à Samsung par l’emploi de tactiques analogues employées par la concurrence chinoise comme Xiaomi qui offre des capteurs 108 mégapixels et des téléobjectifs avancés dans la gamme de prix dans laquelle le Galaxy A73 s’inscrirait également.

Ce sera la première fois que Samsung utilisera ses célèbres capteurs de 108 mégapixels dans la série A de milieu de gamme, puisque les spécifications actuelles du Galaxy A72 prévoient une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Samsung devrait également intégrer la technologie OIS au capteur photo de 108 mégapixels du Galaxy A73. L’OIS, ou stabilisation optique de l’image, est une technologie qui déplace physiquement l’objectif ou le capteur de la caméra pour compenser les mouvements involontaires de l’appareil.

Samsung a lancé le capteur de plus de 100 mégapixels pour la première fois sur le Galaxy S20, et le capteur est maintenant dans sa 3e génération sur le S21 Ultra. Bien qu’il ne soit pas clair si le Galaxy A73 obtiendra exactement le capteur de la caméra du Galaxy S21 Ultra, la rumeur selon laquelle le S22 Ultra arborera également une caméra principale de 108 mégapixels, peut-être d’une prochaine génération, pointe vers cette possibilité.

Un lancement mars 2022

D’autre part, Samsung prévoit peut-être de passer à son nouveau capteur GN2 de 50 mégapixels qui, malgré une résolution apparemment plus faible, offre des pixels et une sensibilité à la lumière beaucoup plus grands, ainsi que des capacités de mise au point supérieures à celles de ses homologues de 108 mégapixels.

Le fait que le capteur de 108 mégapixels soit en train de descendre jusqu’au milieu de gamme pourrait très bien signifier que Samsung a décidé qu’il était temps pour la nouvelle génération de capteurs ISOCELL de 50 mégapixels brille en 2022.

Quant à savoir quand nous verrons le Galaxy A73 avec son capteur photo de 108 mégapixels, le rapport laisse entendre qu’il verra le jour l’année prochaine, peut-être autour de la période mars/avril. Le rapport de The Elec indique que Samsung se procurera probablement le module de caméra pour la série Galaxy A73 auprès de Mcnex ou de Samsung Electro-Mechanics.