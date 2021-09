Google rend hommage à Christopher Reeve le jour de son anniversaire

Google a rendu hommage à Christopher Reeve à l’occasion de ce qui aurait été son 69e anniversaire. Le Doodle de ce samedi 25 septembre est consacré à l’acteur, au réalisateur et à l’humanitaire.

On se souvient surtout de Christopher Reeve pour ses vols à travers l’écran alors qu’il portait une cape rouge et un S géant sur la poitrine. Mais c’est son travail hors écran, alors qu’il espérait pouvoir remarcher, qui a fait de lui un héros.

Son interprétation sensible de Superman a contribué à faire du film de 1978 un blockbuster qui a ouvert la voie à une vague de films de super-héros. Des années plus tard, après un accident d’équitation qui l’a laissé paralysé, il a utilisé son pouvoir de star pour sensibiliser le public aux personnes handicapées. Sous tous les angles, il était un héros pour des millions de personnes.

Après avoir joué pendant 2 ans dans des pièces de théâtre et des feuilletons, Reeve auditionne pour le rôle de Superman, devançant plus de 200 autres acteurs. Avec ses cheveux noirs, ses yeux bleus perçants et son visage ciselé, Reeve, qui mesure 1,80 m, est l’image même de Superman dans ce film à gros budget. Il reprendra le rôle dans trois suites au cours des années 1980, prouvant qu’il y avait un appétit pour les films de super-héros et ouvrant la voie, plus tard dans la décennie, au grand film Batman avec Michael Keaton et, finalement, au Marvel Cinematic Universe.

Bien qu’il ait joué dans des dizaines d’autres films, il est surtout associé à ses interprétations de Superman, et pour des millions de cinéphiles, il était Superman.

Un combat contre le handicap

C’est devenu le cas pour des millions d’autres après qu’un accident d’équitation en 1995 a laissé Reeve paralysé à partir du cou. Même si les médecins considèrent cette blessure comme l’une des pires possibles, Reeve fait preuve de courage, redéfinissant les attentes quant aux capacités d’un tétraplégique, et il promet de remarcher un jour.

Après son accident, Reeve est devenu un puissant défenseur des personnes handicapées et de l’augmentation du financement de la recherche médicale. Avec sa femme, il a fondé la Christopher & Dana Reeve Foundation, une organisation qui se consacre à la guérison des lésions de la moelle épinière en faisant progresser la recherche. Il a fait pression sur le Congrès pour qu’il développe la recherche sur les cellules souches embryonnaires, argumentant que c’était la meilleure chance de lui donner, à lui et à d’autres personnes comme lui, une chance de guérison.

En 2004, après un combat de près de dix ans, Reeve a subi un arrêt cardiaque et est tombé dans le coma avant de mourir. Il avait 52 ans.