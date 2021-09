Honor, l’ex-sous-marque de Huawei, a annoncé qu’elle avait conclu un « partenariat stratégique » avec Microsoft. La société affirme que ce nouveau partenariat a pour but de « développer une IA révolutionnaire et des appareils finaux » qui soutiennent la stratégie « 1+8+N » de HONOR.

Dans le cadre de son partenariat avec Microsoft, Honor a annoncé que son prochain MagicBook V14 sera l’un des premiers ordinateurs portables au monde à être livré avec Windows 11 préinstallé.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Huawei a vendu sa sous-marque Honor à une société de Shenzhen après que Huawei se soit vu interdire l’accès aux États-Unis. Dans le but de poursuivre ses opérations avec les entreprises occidentales, Honor a été vendue. Peu après avoir été transformée en marque distincte, elle a signé des accords avec Qualcomm, MediaTek et AMD. Maintenant, dans un autre effort pour poursuivre ses activités avec les entreprises occidentales, Honor a donc signé ce « partenariat stratégique » avec Microsoft.

« Honor et Microsoft vont continuer à renforcer notre partenariat stratégique et à développer des solutions qui peuvent intégrer différentes technologies logicielles et matérielles pour divers scénarios d’utilisation. Nous sommes convaincus qu’ensemble, Honor et Microsoft seront en mesure d’établir une interconnexion entre les appareils finaux et l’écologie de tous les scénarios afin de créer un nouveau monde intelligent pour tous », a déclaré George Zhao, PDG de Honor, dans un communiqué.

Honor organisera un événement « Smart Life Product Launch » le 26 septembre, au cours duquel la société présentera ses nouveaux appareils.

Booster l’activité de Honor

Les appareils Honor ont déjà fonctionné sous Windows par le passé. Son MateBook X Pro est également équipé de Windows 10. Cependant, Honor affirme que son nouveau partenariat aidera l’entreprise « à ajouter des personnalisations et des mises à niveau ciblées [qui] créeront une meilleure expérience Windows 11“.

En outre, l’entreprise affirme qu’elle intégrera la technologie de cloud computing et d’IA de Microsoft dans ses produits et services tels que son assistant connecté YOYO, ses outils de collaboration, son assistant de voyage IA, ses utilitaires et ses services de traduction, créant ainsi une « expérience d’IA plus enrichissante et plus intelligente ». Le communiqué indique également que les deux entreprises continueront d’explorer les possibilités futures d’intégration de « Windows et Android » dans leurs appareils et services.