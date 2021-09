Windows 11 pourrait avoir beaucoup plus de popups !

Il y a déjà une tonne de pop-ups dans Windows 10, et il semble que Windows 11 en aura encore plus, selon des informations relevées par PCWorld. Les nouvelles fenêtres contextuelles proviendront de la nouvelle application Astuces, qui aidera les nouveaux utilisateurs à en savoir plus sur le système d’exploitation.

Le design de l’application Astuces a été entièrement revu pour s’harmoniser avec le reste du système, et Microsoft a ajouté plus de 100 nouveaux conseils pour les utilisateurs, notamment sur les raccourcis et l’optimisation, ainsi que des conseils sur Office pour améliorer la productivité. Bien sûr, toutes ces astuces visent à aider les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec l’interface à trouver comment faire des choses facilement.

Dans un récent article de blog, Microsoft a déclaré : « Et cela ne s’arrête pas tout à fait là avec l’application Astuces — vous remarquerez que des conseils apparaissent tout au long de Windows 11 pour vous aider à découvrir de nouvelles choses au fur et à mesure ! ». Cela se traduit par plus de pop-ups, en gros. Ces fenêtres contextuelles sont conçues pour mieux informer les utilisateurs sur Windows 11.

Les fenêtres pop-up sont une caractéristique qui divise depuis l’époque de Windows 8. Les notifications des applications et des navigateurs Web peuvent rapidement devenir incontrôlables, sans compter les précédentes tentatives trompeuses de Microsoft pour convaincre les gens de passer à Windows 10 ou d’utiliser Edge comme navigateur Web.

Espérons que ces nouvelles pop-ups ne sont pas trop intrusives, ou peuvent au moins être gérées facilement. Bien sûr, les conseils utiles qui surgissent autour du système d’exploitation dans divers contextes sont loin d’être une mauvaise chose en soi, notamment pour aider les utilisateurs novices. Il pourrait s’agir d’ajouts véritablement utiles, et les tests devraient évidemment permettre de s’assurer que rien de trop intrusif n’apparaît ici — on peut l’espérer.

Pour les Insiders pour le moment

Cette nouvelle vient dans le cadre d’une annonce de la build 22458 de Windows 11 Preview, qui comprend autrement des informations sur les améliorations de performance et les nouvelles fonctionnalités. Il est important de noter que ces pop-ups peuvent ne pas être vus dans la version finale de Windows.

La build 22458 fait partie du programme Windows Insider, et le système d’exploitation est encore susceptible d’être modifié avant son lancement. La sortie de Windows 11 est prévue pour le 5 octobre, et elle promet d’être une mise à jour importante. Microsoft a remanié l’interface avec une conception « matériel acrylique ». Parmi les changements les plus importants, citons une refonte visuelle de la barre des tâches et du menu Démarrer. Il y a également de nouvelles animations, de nouveaux sons et de nouveaux widgets, ce qui donne à Windows 11 une esthétique plus proche de celle de macOS.