Selon les rumeurs, la Galaxy Tab S8 Ultra pourrait bien être la tablette ultime

Samsung n’a pas de répit. Ses derniers modèles de smartphones pliables ont fait l’objet de fuites massives, montrant presque tout ce qu’offre chaque modèle des mois avant leur mise en vente. Pendant ce temps, nous apprenons déjà l’existence du Galaxy S22, une série d’appareils qui ne seront pas révélés officiellement avant au moins trois à quatre mois. Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu parler de la prochaine tablette phare de Samsung, mais si vous attendez une Galaxy Tab digne de remplacer votre ordinateur portable, alors économisez.

Nous ne pouvons jamais prendre les fuites et les rumeurs pour argent comptant, même si elles proviennent de sources fiables. Après tout, le design plus plat attendu de l’Apple Watch Series 7 s’est avéré être un échec total, malgré les célèbres informateurs soutenant la théorie et produisant des rendus d’une telle conception.

Dans cette optique, les fuites concernant la série Galaxy S22 ne sont pas très rassurantes. Il semble donc presque ironique que la Galaxy Tab S8 commence à être plus intéressante, en particulier la Galaxy Tab S8 Ultra, qui s’annonce comme une sorte de remplacement de l’ordinateur portable, du moins d’après les rumeurs.

Il n’y aura jamais de fin au débat sur la question de savoir si les grandes tablettes « Pro » peuvent vraiment remplacer les ordinateurs portables, mais rien n’empêche les fabricants de les fabriquer quand même. Bien qu’Android ait toujours été critiqué pour son manque d’applications notables pour le travail créatif, Samsung continue de faire avancer ses tablettes, avec des fonctionnalités supplémentaires comme la prise en charge du S Pen, les fenêtres flottantes, et surtout Samsung DeX pour compenser.

Cependant, les tablettes professionnelles pourraient devenir plus grandes, avec Apple qui, selon les rumeurs, prévoit son plus grand iPad Pro à ce jour. Comme si elle essayait de la devancer, Samsung aurait maintenant une Galaxy Tab S8 Ultra en préparation, prête à faire ses débuts début 2022. Mais, au-delà de la taille de l’écran de 14,6 pouces, les spécifications divulguées pour la tablette ultra-large semblent très impressionnantes.

De quoi éclipser la gamme de smartphones ?

Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B 2960×1848 14,6 » 11500mAh —Ice universe (@UniverseIce) September 16, 2021

Ce grand écran, par exemple, est maintenant censé afficher une résolution de 2 960 × 1 848 pixels, ce qui dépasse largement la résolution 2 K. En outre, de précédentes fuites lui ont attribué un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal non seulement pour les jeux ou la consommation de contenu, mais aussi pour travailler sur des images et des vidéos numériques. Tout cela sera rendu possible par une grande batterie de 11 500 mAh, l’une des plus grandes jamais installées dans un appareil mobile.

Des fuites précédentes ont également donné à la Galaxy Tab S8 Ultra 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, de doubles caméras frontales de 5 et 8 mégapixels qui correspondent aux doubles caméras à l’arrière. Il sera certainement ironique et un peu tragique si la Galaxy Tab S8 Ultra finit par éclipser le Galaxy S22 Ultra l’année prochaine, avec les smartphones phares de Samsung sonnant plus comme une mise à niveau incrémentielle dans chaque nouvelle rumeur.