Tous les modèles d’iPhone 14 ne seront pas dotés d’écrans à 120 Hz

En raison de sa forte dépendance à l’égard du premier fournisseur mondial d’écrans OLED, Samsung, Apple a reporté pendant un certain temps la mise à niveau des panneaux de l’iPhone, comme la fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, dans l’attente d’une amélioration du rendement de la production et des coûts.

Cependant, avec les dernières générations d’iPhone, Apple a régulièrement augmenté la part des écrans d’iPhone non fabriqués par Samsung. Alors que LG n’a joué qu’un rôle de soutien dans la fourniture des écrans de l’iPhone 11 en s’approvisionnant en panneaux de réparation, par exemple, les écrans de l’iPhone 12 et, maintenant, de l’iPhone 13, sont principalement fabriqués par LG.

L’année prochaine, LG pourrait même entrer en jeu pour les modèles Pro de l’iPhone 14, car elle disposera de la capacité de production de la technologie LTPO à taux de rafraîchissement élevé pour répondre à cette tâche. Il est possible que d’autres modèles d’iPhone 14 soient équipés d’écrans à taux de rafraîchissement élevé, car LG sera également en mesure de les fabriquer.

Un autre fournisseur a été chargé de la production des écrans de l’iPhone 13, selon The Elec. Les Chinois de BOE ont reçu le feu vert d’Apple pour une « commande à risque », ce qui signifie qu’ils ne fourniront qu’une très petite quantité d’ici la fin de l’année, en attendant l’évaluation de la qualité et du rendement.

Si le « risque » s’avère payant, Apple pourrait faire pression sur Samsung et LG pour qu’ils baissent leurs prix de panneaux l’année prochaine, et optimiser davantage la marge de coût de l’iPhone 13.

Spécifications de l’écran de l’iPhone 14 d’Apple

Cependant, ce qui est plus intéressant dans le rapport c’est l’information selon laquelle BOE pourrait être chargé de la production des écrans de l’iPhone 14, même s’il ne dispose pas de sa propre technologie d’écran LTPO pour cette production. « Dans le cas de la série d’iPhone 14 (nom provisoire) qui sortira l’année prochaine, Apple prévoit d’appliquer un panneau OLED de type silicium polycristallin à basse température (LTPS) à transistor à couche mince (TFT) à au moins un des quatre types », révèlent des sources industrielles, ce qui laisse un peu perplexe.

Tout d’abord, le candidat le plus probable pour un écran 120 Hz l’année prochaine serait l’iPhone 14, car il s’agirait déjà d’une mise à niveau solide du 13. Cela laisse la technologie LTPS à 60 Hz pour un éventuel iPhone 14 mini, mais aux dernières nouvelles, Apple en aura fini avec la gamme compacte après le 13 mini.

Les modèles d’iPhone 14 pourraient-ils alors arborer un tout nouveau design et de nouvelles tailles d’écran, le plus petit membre du groupe grandissant et étant équipé d’un écran 60 Hz pour maintenir ses coûts et son prix final à un niveau bas ? Cela reste à voir, mais, quelle que soit la décision d’Apple, il semble que l’extérieur de l’iPhone 14 sera considérablement remanié par rapport à son design actuel, et pas seulement à cause du trou dans l’écran lié à Face ID.