Anker lance un dongle de streaming Android TV 4K

Anker a vendu une gamme de projecteurs alimentés par Android sous la marque Nebula au cours des dernières années, et maintenant la société a lancé son appareil Nebula le plus abordable à ce jour. Mais, ce n’est pas un projecteur.

Le Anker Nebula 4K Streaming Dongle est un petit boîtier que vous pouvez brancher sur le port HDMI sur n’importe quel téléviseur (ou projecteur) pour diffuser des vidéos et d’autres contenus en utilisant le logiciel Android TV de Google. À 90 dollars, c’est beaucoup moins cher qu’un projecteur, mais c’est aussi beaucoup plus cher qu’un matériel analogue comme le Chromecast de Google avec Google TV (69,99 euros).

Le dongle lui-même a un design sans câble intégré, offrant à la place un port micro-USB d’un côté pour l’alimentation et un port HDMI de l’autre côté pour la sortie d’affichage. Les deux câbles sont inclus, ainsi qu’un bloc d’alimentation et une paire de piles AAA.

Le premier dongle de streaming multimédia de Anker est alimenté par un processeur ARM Cortex-A53 à 4 cœurs et dispose de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Il prend en charge la connectivité sans fil Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. Le dongle est doté d’un port HDMI 2.1 et prend en charge les vidéos 4K et le mode HDR. Il est livré avec un câble HDMI court qui relie le petit boîtier à votre téléviseur.

Le dispositif de streaming Anker Nebula 4K est livré avec une télécommande comprenant des touches de raccourci pour Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et Disney+, ainsi que des boutons de navigation Android TV, notamment un bouton guide, des boutons d’accueil et de retour, des touches de direction et un bouton de liste de contrôle.

Un peu cher

Il y a également un bouton Google Assistant sur laquelle vous pouvez appuyer pour utiliser un micro intégré pour les commandes vocales.

Bien qu’il soit agréable de voir un autre dispositif de streaming multimédia 4K relativement abordable sur le marché, il n’est pas clair ce qui, le cas échéant, explique pourquoi il coûte presque deux fois plus cher qu’un Chromecast.