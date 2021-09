TCL repousse la sortie de son smartphone pliable désormais suspendu

TCL n’est peut-être pas la première entreprise à laquelle on pense dans le monde des smartphones, mais ses premières entrées sur le marché des smartphones abordables étaient très prometteuses. Pendant plus d’un an, l’entreprise a également présenté d’intrigants concepts de smartphones pliables. Mais maintenant, TCL précise qu’elle met ces plans en attente.

Les précédentes démonstrations de TCL étaient des concepts pliables et enroulables ou triples. Mais plus récemment, dans les coulisses, la société travaillait sur le projet Chicago, un appareil ressemblant au Galaxy Z Flip (illustré dans les rendus ci-dessus). Nous savions que TCL était très avancé dans le projet, et bien que le smartphone n’ait pas été finalisé, la société a créé des échantillons à envoyer pour des prises en main.

Mais TCL se concentre principalement sur le marché des smartphones abordables, et non sur le marché des produits phares. Et même sans une pénurie de puces en cours au milieu d’une pandémie mondiale, les smartphones pliables sont difficiles à créer. Et encore plus difficiles à rendre abordables. Samsung a sans doute une longueur d’avance sur le reste de la concurrence et n’a réussi que récemment à faire baisser le prix de son Galaxy Z Flip à « seulement » 1 000 euros. C’est un prix « attrayant ».

Dans une déclaration qui a été envoyée à CNET, le CMO (Chief Marketing Officer) de TCL Communication, Stefan Streit, a expliqué la situation et a confirmé la nouvelle pour mettre en pause le travail sur le smartphone pliable :

En tant que l’un des plus grands fabricants d’écrans et de smartphones au monde, TCL a passé des décennies à développer des produits qui offrent des technologies haut de gamme à des prix abordables. Ces dernières années, TCL a investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement de technologies d’affichage nouvelles et à venir, notamment les écrans flexibles et les smartphones pliables. Bien que le marché des appareils pliables croisse chaque année, il s’agit toujours d’une catégorie de produits haut de gamme. Étant donné les récentes pénuries de composants, de la pandémie de COVID-19 et de la hausse des coûts de production des appareils pliables, TCL a pris la décision difficile de suspendre le lancement de son premier smartphone pliable commercialisé jusqu’à ce que l’entreprise puisse le produire et le commercialiser à un prix accessible au plus grand nombre de consommateurs possible.

Elle voit toujours son avenir sur ce marché

TCL reste déterminé à investir dans les technologies d’affichage flexible et suit de près le marché pour déterminer le meilleur moment pour lancer un smartphone pliable. Entre-temps, elle continue à se concentrer sur son initiative « 5G pour tous » présentée au Mobile World Congress 2021, afin d’apporter des solutions 5G à tous les consommateurs à travers une variété de prix et de catégories de produits.

Bien que cela n’ait pas été finalisé, ce que nous avons vu du Project Foldable suggère un smartphone assez comparable au Galaxy Z Flip. Nous n’avons pas de mot sur le processeur, mais les plans prévoyaient une caméra arrière de 48 mégapixels avec OIS, jusqu’à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, la recharge sans fil et d’autres caractéristiques haut de gamme.

TCL ne s’éloigne pas définitivement des smartphones pliables. Au lieu de cela, la société attendra qu’il soit possible de fabriquer un smartphone pliable à un prix plus abordable, puis reprendra là où elle s’est arrêtée. On ne sait pas encore combien de temps cela prendra. Mais probablement pas de sitôt.