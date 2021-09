La dernière mise à jour de Chrome OS de Google ajoute quelques fonctions de productivité aux Chromebooks. Publié le 7 septembre, Chrome OS 93 apporte des améliorations à l’expérience Tote, ainsi qu’aux applications Android.

Pour la plupart des gens, le changement le plus notable concerne l’affichage des captures d’écran et autres fichiers dans Tote. Tote, qui dispose de son propre espace dans Chrome OS, affiche désormais trois aperçus des captures d’écran et des téléchargements, sans que vous ayez à les ouvrir. Vous pouvez même glisser et déposer du contenu épinglé depuis Tote dans vos documents.

Google affirme que cela est beaucoup plus rapide que de devoir rechercher vos fichiers à chaque fois. Une autre amélioration de Tote apporte la possibilité d’enregistrer automatiquement les numérisations dans la section Téléchargements.

Bien entendu, chaque mise à jour de Chrome OS apporte également quelques surprises. Dans Chrome OS 93, cela inclut quelques améliorations pour les applications Android. Noté par Chrome Unboxed, le fenêtrage des applications Android est meilleur dans cette version du système d’exploitation. Bien que Google ne l’ait pas mentionné dans les changelogs, les applications Android compatibles affichent désormais une barre supérieure, qui vous permettra de redimensionner la fenêtre dans plusieurs positions différentes.

Il s’agit notamment de « téléphone », « tablette », ainsi que « redimensionnable », qui vous donne les contrôles traditionnels pour déplacer la fenêtre comme bon vous semble. Cela peut être particulièrement utile pour les jeux, qui passent généralement en plein écran sur Chrome OS lorsqu’ils sont lancés.

Mise à jour disponible

En outre, Chrome OS 93 modifie le lanceur, auquel on accède généralement en appuyant sur n’importe quelle touche du clavier. Grâce à ce changement, il est plus facile de gérer vos applications dans Chrome OS. Lorsque vous faites glisser et déposez vos applications à l’intérieur de la page du lanceur, celles-ci s’adaptent grâce à une animation qui vous montre votre déplacement.

Parmi les petits détails de Chrome OS 93, citons les coins arrondis en mode Picture-in-Picture et une icône d’état pour le pourcentage de batterie d’un stylet.

Vous pouvez mettre à niveau la plupart des Chromebooks pris en charge vers Chrome OS 93 dès aujourd’hui en allant dans l’application Paramètres, en choisissant À propos de Chrome OS, puis Vérifier les mises à jour. Après cela, votre système redémarrera, et une fenêtre contextuelle vous guidera à travers certaines de ces nouvelles fonctionnalités et tout ce qui a changé.