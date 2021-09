La Nintendo Switch obtient enfin le support audio Bluetooth dans une nouvelle mise à jour

Nintendo a publié la dernière mise à jour logicielle pour ses consoles Switch, notamment la Switch et la Switch Lite, et sans doute aussi la future Switch OLED — bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation explicite à ce sujet.

La mise à jour est notable, et elle apporte une fonctionnalité clé que les propriétaires demandent depuis un certain temps : le support des périphériques audio Bluetooth. Grâce à cette prise en charge, vous pouvez désormais jouer à vos jeux en utilisant des écouteurs sans fil, des casques ou même une enceinte Bluetooth si vous préférez. La possibilité d’utiliser des écouteurs Bluetooth pour écouter l’audio des jeux a été une fonctionnalité manifestement manquante depuis le lancement de la console en 2017, donc c’est génial de l’avoir enfin — bien qu’il y ait quelques limitations.

Les consoles Nintendo Switch disposent d’un port audio de 3,5 mm par lequel vous pouvez brancher un casque ou des écouteurs. Les écouteurs filaires sont devenus moins populaires et sont moins pratiques que, par exemple, une paire d’écouteurs sans fil pour les moments où vous jouez en public. C’est là qu’intervient cette nouvelle mise à jour.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

—Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021