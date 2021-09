Une fuite du Pixel 6 Pro corrobore les affirmations sur la puce Tensor, et le plein de détails

Beaucoup d’yeux étaient tournés vers Apple hier soir, mais tout le monde n’est pas un fan de l’iPhone. Certains ont naturellement profité de l’occasion pour souligner les défauts du dernier iPhone 13, tandis que d’autres n’ont pas perdu de temps pour essayer d’attirer l’attention des gens vers leurs propres produits à venir. Google est en fait l’un de ceux dont le très bref coup d’éclat Nexus sur Twitter a tenté de braquer les projecteurs sur le Pixel 6. Comme par une parfaite coïncidence, une nouvelle série de fuites concernant le Pixel 6 Pro viennent de déferler sur la toile.

Après près de quatre ans d’inactivité, le compte Twitter officiel de Google Nexus a brièvement rompu son silence pour simplement dire : « J’attendrais le #Pixel6 ». Cette publication a été immédiatement retirée, et le compte est devenu privé, mais Google a également profité de l’occasion pour mettre à jour sa page de destination du Pixel 6 avec une nouvelle image du smartphone montré ci-dessus.

Il semble que le listing de benchmark du Pixel 6 Pro qui a fait surface il y a quelques jours était réel. Google a déjà révélé que ses prochains flagships seront équipés de la puce Tensor interne, mais aucun détail concret n’a été partagé. Le dernier rapport de Mishaal Rahman de XDA Developers fait la lumière sur ce point, ainsi que sur d’autres spécifications.

Rahman dit avoir obtenu l’information d’une source qui veut rester anonyme. Selon le listing Geekbench susmentionné, le processeur Tensor dispose de deux cœurs Arm primaires — peut-être Cortex X1 — fonctionnant à 2,8 GHz, deux cœurs intermédiaires cadencés à 2,25 GHz, et quatre petits cœurs fonctionnant à 1,8 GHz. Bien que les dernières informations ne mentionnent rien sur la micro-architecture exacte des cœurs du CPU, elles corroborent la configuration 2 +2 +4.

Cela pourrait être un peu difficile à croire pour certaines personnes, étant donné que les puces phares actuelles et probablement même les prochaines de Qualcomm et Samsung ont une configuration 1 +3 +4. Quoi qu’il en soit, rien n’est sûr jusqu’à l’annonce officielle, qui devrait avoir lieu en octobre. Selon des rapports antérieurs, la puce sera fabriquée à l’aide du processus 5 nm de Samsung.

Le Pixel 6 Pro devrait offrir un écran 120 Hz, Battery Share et l’UWB

Le rapport d’aujourd’hui est également conforme aux rumeurs selon lesquelles au moins un modèle sera doté de 12 Go de RAM (LPDDR5) et de 128 Go de stockage. Le smartphone sera doté d’un GPU Mali-G78 à 848 MHz et sera vraisemblablement équipé du modem 5G Samsung Exynos 5123 (g5123b). Le Wi-Fi 6E sera également pris en charge.

Le reste du rapport corrobore largement ce que nous avons déjà entendu, mais fournit également quelques nouvelles informations. L’écran devrait avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et a une résolution de 3 120 x 1 440 pixels, mais il n’est pas encore clair si le taux de rafraîchissement change dynamiquement en réponse au contenu affiché. Le smartphone peut supporter à la fois le 120 Hz et le 1440p simultanément. Le taux peut descendre jusqu’à 10 Hz lorsque les modes de faible consommation comme Always on Display sont activés.

En outre, nous avons entendu dire que le Pixel 6 prendra en charge Active Edge, mais cela ne semble pas être le cas. Au lieu de cela, la fonctionnalité Quick Tap d’Android 12 vous permettra d’appeler Google Assistant avec un double tap sur la coque arrière. La fonctionnalité Battery Share semble être présente. Le smartphone devrait loger une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Le Pixel 6 Pro est également censé disposer d’un matériel à bande ultra-large (UWB) fabriqué par Qorvo. Cela aidera le smartphone à localiser les trackers équipés de cette technologie. De plus, l’appareil aura probablement un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

Enfin, de nouveaux capteurs photo : 50 mégapixels, 12 mégapixels et 48 mégapixels

En plus de la puce Tensor, la nouvelle configuration de la caméra est également un point fort des appareils à venir. Selon la dernière fuite, la configuration de la caméra arrière du Pixel 6 Pro emploiera le capteur Samsung GN1 de 50 mégapixels pour la caméra principale, le capteur Sony IMX386 de 12 mégapixels pour le capteur grand-angle, et le capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels pour le téléobjectif, qui, selon Google, prend en charge le zoom optique 4 X. La caméra frontale serait de 12 mégapixels. De nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, y compris un « mode bébé » et un flou de mouvement, sont également évoqués.

Le firmware du Pixel 6 Pro est apparemment basé sur la version 5.10 du noyau Linux, et puisque cette version sera prise en charge jusqu’à la fin de l’année 2026, il semble que les rumeurs concernant 5 ans de support logiciel étaient dans le vrai.

Le seul mystère qui reste maintenant est le prix du smartphone. Google a déjà laissé entendre qu’il se situerait dans le haut de l’échelle des prix. Reste à savoir si ce prix potentiellement élevé aura un impact sur la demande et sera dissuasif pour que le Pixel 6 devienne l’un des meilleurs smartphones de l’année.

Les Pixel 6 et 6 Pro devraient être officiellement annoncés le 19 octobre. Dans des nouvelles connexes, Google pourrait lancer Android 12 le 4 octobre.