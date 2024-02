L’avenir est pliable : Apple envisage de remplacer l’iPad Mini

L’industrie technologique est en ébullition avec les rumeurs persistantes autour d’Apple et de ses projets de produits pliables. Selon des informations en provenance de Corée, notamment du média The Elec, Apple envisagerait de révolutionner le marché avec un appareil doté d’un écran pliable qui pourrait bien remplacer l’iPad Mini. Ce nouveau dispositif, aux dimensions innovantes, représenterait une avancée significative, non seulement pour Apple mais aussi pour le secteur des technologies portables.

Apple explore activement la possibilité de développer des écrans pliables de grande taille, atteignant jusqu’à 20,25 pouces une fois dépliés.

Ces nouveaux formats d’écrans ne viendraient en concurrence avec aucun produit actuel d’Apple et pourraient même raviver l’intérêt pour ses tablettes, particulièrement dans un contexte où les ventes d’iPad sont en baisse, et l’iPad Mini a particulièrement souffert.

La stratégie d’Apple consisterait à lancer un appareil pliable qui revitaliserait les ventes de l’iPad Mini en attirant l’attention sur cette catégorie de produits. La firme de Cupertino n’a pas encore pris de décision finale sur le moment de lancer son premier appareil à écran pliable.

Cependant, elle évalue activement des écrans pliables de 7 à 8 pouces fournis par Samsung et LG, envisageant même d’avancer la date de sortie pour rivaliser avec les acteurs déjà établis dans le domaine des smartphones pliables, tels que Samsung, OPPO, OnePlus, Huawei, et Xiaomi.

Une révolution chez Apple ?

Apple pourrait choisir de ne pas se positionner directement en concurrence avec ces marques, préférant introduire un dispositif pliable qui servirait d’alternative à l’iPad Mini de 8,3 pouces, afin d’évaluer son succès sur le marché avant de décider de la suite à donner. Avec l’introduction prévue de panneaux OLED pour les modèles d’iPad de 11 et 13 pouces, l’entreprise espère dynamiser cette gamme de produits.

Toutefois, si les ventes de l’iPhone devaient connaître une baisse significative, Apple pourrait reconsidérer ses plans et avancer le lancement d’un appareil à écran pliable. Pour l’instant, les prévisions suggèrent une sortie en 2027, coïncidant avec le 20e anniversaire de l’iPhone. Rappelons qu’Apple avait marqué le 10e anniversaire de l’iPhone avec le lancement de l’iPhone X, équipé du premier écran OLED de la marque, faisant ainsi de la sortie d’un dispositif à écran pliable une possibilité envisageable pour célébrer deux décennies d’innovation.