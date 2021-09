WhatsApp développe une fonction de transcription des messages vocaux pour iOS

WhatsApp travaille continuellement pour ajouter de plus en plus de fonctionnalités au service de messagerie instantanée. Plus tôt dans le mois, un rapport affirmait que WhatsApp testait les réactions aux messages et de nouvelles bulles de chat sur iOS, et maintenant, selon un informateur fiable, WABetaInfo, WhatsApp teste une autre fonctionnalité pour son application sur iPhone.

Le rapport précise que WhatsApp travaille sur une nouvelle transcription des messages vocaux pour son application iOS. La transcription sera effectuée sur l’appareil, ou localement, et vos messages vocaux « ne seront pas envoyés au serveur de WhatsApp ou de Facebook pour obtenir la transcription ».

Au lieu de cela, la fonctionnalité s’appuiera sur le système de « reconnaissance vocale » d’Apple. En outre, la publication note que les utilisateurs peuvent améliorer la transcription de leurs messages vocaux, ce qui « aidera également Apple à améliorer sa technologie de reconnaissance vocale, mais ne sera pas directement lié à votre identité ». La décision de garder la fonctionnalité sur l’appareil de l’utilisateur a été prise après que WhatsApp a subi un boycott en janvier pour des raisons de confidentialité. WhatsApp assure également qu’aucun modérateur ne lira vos messages transcrits.

WABetaInfo a partagé une capture d’écran du fonctionnement de la transcription d’un message vocal en texte. Lorsque vous optez pour la génération d’une transcription textuelle de votre message vocal, une nouvelle section « Transcription » s’ouvre. En outre, lorsque vous utilisez la transcription des messages vocaux pour la première fois, vous recevez une notification de la plateforme. Cette notification indique que les données vocales de WhatsApp seront envoyées à Apple pour traiter la demande.

Dans cette section, vous pouvez même voir l’horodatage d’une partie particulière du message vocal et y accéder directement.

Pas encore disponible

Le rapport indique que « lorsqu’un message est transcrit pour la première fois, sa transcription est enregistrée localement dans la base de données WhatsApp, il ne sera donc pas nécessaire de le transcrire à nouveau si vous voulez voir sa transcription plus tard ».

La fonctionnalité est en cours de développement et sera disponible sur WhatsApp Beta pour iOS avant d’être déployée au public. Bien que WhatsApp apporte généralement le même ensemble de fonctionnalités à Android et iOS, il n’y a aucun mot sur la disponibilité de la fonctionnalité sur Android pour le moment.