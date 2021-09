MediaTek lance le processeur Kompanio 900T en 6 nm pour les tablettes et les Chromebooks

Plus tôt cette année, MediaTek a annoncé son chipset Kompanio 1300T pour les tablettes haut de gamme. Le fabricant de puces a annoncé ce mois-ci un successeur moins puissant à la plateforme 1300T, le MediaTek Kompanio 900T, qui est axé sur les tablettes, les ordinateurs portables et d’autres appareils.

La plateforme Kompanio de MediaTek est sa plateforme de puces qui se concentre sur les appareils informatiques à grand écran, tels que les tablettes et les ordinateurs portables, contrairement à sa plateforme de puces Dimensity qui est axée sur les mobiles.

Le Kompanio 900T utilise le même processus de nœud 6 nm que le 1300T. Il s’agit d’un CPU octa-core avec 2 cœurs Arm Cortex-A78 ultra-performants et 6 cœurs Arm Cortex-A55 économes en énergie. En plus de ce puissant processeur, il est doté d’un GPU Arm Mali-G68 et d’un APU MediaTek pour une « puissance informatique mobile sérieuse ». Il prend également en charge la mémoire LPDDR5 et le stockage UFS 3.1.

Le processeur, comme l’exigent les tablettes modernes, peut gérer des écrans d’une résolution allant jusqu’à 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. MediaTek a également équipé le Kompanio 900T de la technologie MiraVision pour améliorer la qualité de l’image. MediaTek affirme qu’elle peut améliorer la vidéo SDR en lui donnant une « qualité proche de la HDR » et la HDR en lui donnant une « qualité proche de la HDR10+ ».

Elle offre également des améliorations d’image en temps réel pour les vidéos qui sont déjà en HDR10+.

Un chipset 5G

Du côté de la connectivité, le Kompanio 900T est un chipset 5G qui prend en charge les réseaux autonomes (SA) et non autonomes (NSA) dans la gamme sub-6GHz. Il est livré avec le support de l’agrégation à double porteuse pour offrir des vitesses accrues et la technologie 5 G UltraSave de MediaTek, qui promet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 % lors de l’utilisation de la 5G. Elle prend également en charge les doubles cartes SIM 5G et la technologie VoNR (Voice over New Radio). Comme l’exige une tablette moderne, le chipset est livré avec le Wi-Fi 6 avec la technologie 2×2 MIMO et le support Bluetooth 5.2.

Les premiers appareils équipés du MediaTek Kompanio 900T devraient « bientôt » arriver sur le marché.