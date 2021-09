Mozilla a vaincu les protections du navigateur par défaut de Microsoft dans Windows

Dans une déclaration à The Verge, un représentant de Mozilla a déclaré : « Les gens devraient avoir la possibilité de définir simplement et facilement des valeurs par défaut, mais ils ne le font pas ». Le représentant a poursuivi : « Puisque cela ne s’est pas produit sur Windows 10 et 11, Firefox s’appuie sur d’autres aspects de l’environnement Windows pour offrir aux gens une expérience analogue à celle que Windows fournit à Edge lorsque les utilisateurs choisissent Firefox comme navigateur par défaut ».

you might also like