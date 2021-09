Android 12 sera disponible début octobre pour les smartphones Pixel

by

Les smartphones de la gamme Pixel de Google recevront la mise à jour officielle d’Android 12 le 4 octobre, selon un rapport de XDA Developers.

En effet, la publication a mis la main sur un document interne de Google qui énumère les dates auxquelles Google cessera d’approuver les builds logicielles pour les nouveaux appareils basés sur Android 10, Android 11 et Android 12. Il énumère également les dates de sortie AOSP de ces builds, y compris des informations pour Android 12.

Il y a environ une semaine, Google a publié la cinquième et dernière bêta d’Android 12 et a annoncé que le lancement officiel était prévu dans quelques semaines. Mishaal Rahman de XDA a mis en ligne un document interne de Google qui indique que le géant de Mountain View publiera le code source de son dernier système d’exploitation le 4 octobre sur le Gerrit de l’Android Open Source Project (AOSP) et si l’on se fie aux actions du passé, nous devrions nous attendre à ce que les smartphones Pixel obtiennent la mise à jour stable d’Android 12 le même jour.

Comme le souligne XDA, Google a publié le code source d’Android 9 le 6 août 2018, le même jour que sa version stable. Android 10 et Android 11 ont également atteint la stabilité le jour où leur code source a été publié. Cela suggère fortement que la version AOSP d’Android 12 du 4 octobre pourrait également être le jour où nous verrons la version stable du logiciel arriver sur les smartphones Pixel.

Pour référence, Android 11 a été officiellement lancé le 8 septembre 2020. Android 12 prend apparemment plus de temps, car il s’agit de la plus grande refonte du système depuis des années. Les smartphones phares de OnePlus, OPPO et Xiaomi pourraient suivre peu après, à en juger par l’année dernière.

Samsung a toujours du mal à faire décoller le programme bêta d’Android 12

En revanche, les propriétaires de smartphones Samsung haut de gamme devront probablement attendre jusqu’en décembre pour Android 12, étant donné que la société n’a même pas encore lancé son programme bêta. La première bêta devrait arriver dans le courant du mois.

La rumeur d’aujourd’hui sur Android 12 ne fait aucune mention du Pixel 6, mais si l’information est légitime, il est peu probable que nous voyions la nouvelle gamme avant le 4 octobre. Les fuites indiquent une annonce le 19 octobre.

Enfin, si vous ne pouvez pas attendre la version stable d’Android 12, vous pouvez toujours obtenir la dernière version bêta qui est aussi proche que possible de la version finale.