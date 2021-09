Apple aurait surmonté les problèmes de fabrication de la Apple Watch Series 7

by

Apple a déjà annoncé un événement pour le 14 septembre, et il va sans dire que tout le monde s’attend à ce que le géant technologique annonce le nouvel iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7.

Mais en ce qui concerne cette dernière, des rapports qui ont fait les gros titres au début du mois ont indiqué que la société a été aux prises avec une série de problèmes de production causés par le nouveau design que la montre est censée utiliser.

Plus précisément, l’Apple Watch passe des bords incurvés aux côtés plats analogues à ceux de l’iPhone 13 — et de l’actuel iPhone 12, et apparemment, cela a causé toute une série de problèmes majeurs pour les fournisseurs.

Cependant, les problèmes de production ne sont pas seulement dus au nouveau design, selon Kuo. Apple passe également à un nouveau panneau OLED avec la Series 7, ce qui semble avoir causé le problème. Apple essaie de rendre le nouveau panneau OLED plus durable que les précédents, qui utilise une conception par contact au lieu de l’ancienne conception par câble. Il nécessite également un processus de surmoulage à faible pression d’injection (LIPO) qui peut améliorer la durabilité.

L’analyste de premier plan d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré aujourd’hui que le nouvel assemblage de l’écran était celui qui a rendu la production de la nouvelle Apple Watch plus difficile qu’auparavant, certaines unités ayant connu des problèmes de clignotement et des erreurs de sensibilité de l’écran tactile. Mais l’analyste affirme que tous ces problèmes ont été résolus, et qu’Apple est maintenant prête à lancer la production de masse de l’Apple Watch Series 7 avant le lancement du 14 septembre.

Les ventes commenceront dans le courant du mois

Cela signifie-t-il que l’Apple Watch Series 7 sera annoncée le 14 septembre ? Sans aucun doute, oui, car Apple aurait dévoilé la nouvelle smartwatch lors du prochain événement si l’appareil n’était pas prêt à être lancé. Mais si la société a réussi à relever les défis de la production, Apple peut maintenant commencer les ventes réelles de l’Apple Watch Series 7 ce mois-ci également.

L’Apple Watch Series 7 s’annonce comme une mise à jour majeure de la smartwatch d’Apple. La prochaine montre serait dotée d’une puce double face, d’une batterie plus grande, d’un écran plus large et d’un nouveau design.

La production de masse tourne à plein régime à l’heure où vous lisez cet article, de sorte que les premiers clients à obtenir une Apple Watch Series 7 recevront l’appareil dans le courant du mois. Apple dévoilera tous les détails, ainsi que les informations relatives à la livraison, lors de l’événement dédié qui aura lieu le 14 septembre, lorsque l’iPhone 13 verra également le jour.