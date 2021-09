by

Les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams et Outlook sont conçues pour le travail hybride

Microsoft présente en détail de nouvelles recherches axées sur le « remaniement » en cours vers le travail hybride. Elle présente également des solutions pour aider à soutenir la nouvelle normalité pour les organisations où un mélange d’employés peut travailler à la fois à domicile et au bureau. Les nouvelles fonctionnalités de Teams, Outlook, et même LinkedIn et PowerPoint s’inscrivent dans cette optique du travail hybride.

En tête de ces fonctionnalités se trouve une légère mise à jour d’Outlook. Afin d’aider les organisateurs de réunions à savoir qui sera présent à une réunion, la fonction RSVP d’Outlook permettra aux personnes de préciser si elles assisteront aux réunions en personne ou à distance.

Dans le même ordre d’idées, Microsoft a même remanié l’outil Heures de travail. Il vous permettra d’inclure les détails de vos horaires de travail directement dans votre calendrier, afin que les autres puissent savoir quand et où vous travaillerez. Ces deux fonctionnalités seront disponibles au début de l’année prochaine.

PowerPoint, quant à lui, bénéficie d’une intégration soignée avec Microsoft Teams. À partir de 2022, une nouvelle expérience PowerPoint appelée Cameo permettra aux présentateurs des réunions Teams de personnaliser la façon dont ils apparaissent à l’écran avec leurs diapositives et l’endroit où ils le font. Cela s’inscrit dans le prolongement du travail déjà effectué par Microsoft avec Speaker Coach, qui peut aider à améliorer vos compétences en matière de présentation.

Ensuite, il y a les innovations futuristes pour Microsoft Teams Rooms — le populaire système de salles de conférence. Microsoft va introduire des caméras dotées de l’IA, qui peuvent utiliser l’audio, les mouvements du visage et les gestes pour détecter qui parle dans la salle et zoomer sur lui pour avoir une meilleure perspective.

Les deux autres fonctionnalités sont les flux vidéo multiples et la reconnaissance des personnes. Elles sont conçues pour permettre aux participants dans la salle d’être dans leur propre volet vidéo, et aussi d’identifier le nom du profil des utilisateurs inscrits dans leur volet vidéo.

Recherchez l’offre d’emploi qui vous correspond le mieux

Parmi les autres fonctionnalités destinées à soutenir le travail hybride, citons les filtres de recherche sur LinkedIn qui faciliteront la recherche d’offres d’emploi à distance, hybride et sur site. Il existe également de nouveaux cours (gratuits) LinkedIn Learning qui facilitent l’acquisition de compétences pour les emplois à distance et hybrides. Microsoft a même lancé un aperçu public de l’application Viva Connections dans Teams, qui peut faciliter des tâches telles que les rapports de dépenses, les demandes de congés et les feuilles de temps.

Il devient de plus en plus important de bien gérer le travail hybride, car même Microsoft retarde la réouverture complète de ses bureaux. La société avait prévu que le 4 octobre serait la première date de réouverture de ses bureaux de Redmond, Washington, mais les nouvelles souches de la COVID-19 ont repoussé les plans. Vous pouvez consulter tous les détails dans le rapport de Microsoft sur l’indice des tendances du travail.