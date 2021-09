Le Galaxy S22 Ultra serait doté d’un zoom continu 3x et d’une caméra 10x

Nous avons entendu de nombreuses rumeurs et fuites sur la configuration de la caméra sur le futur Galaxy S22 Ultra, mais nous voyons quelque chose de nouveau une fois de plus. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung garderait le matériel de la caméra du Galaxy S21 Ultra sur le nouveau S22 Ultra, et même vu des fuites, il pourrait comporter un gros capteur.

La nouvelle fuite de Ice Universe (Weibo) indique que la caméra du Galaxy S22 Ultra sera dotée de deux nouveaux objectifs zoom avec une longueur focale variable. Le premier objectif sera capable de zoomer 3x, tandis que le second sera capable de faire un zoom 10x. Ceux-ci correspondent à la capacité de zoom de l’actuel Galaxy S21 Ultra, bien que les longueurs focales soient encore inconnues à l’heure actuelle.

Les capteurs de la caméra recevront également une petite mise à niveau sur les deux nouveaux capteurs téléobjectifs. Le S22 Ultra aura deux capteurs de 12 mégapixels avec des pixels de 1,22 µm. Le S21 Ultra avait deux capteurs de 10 mégapixels, et les mêmes pixels que ceux que le S22 Ultra est censé avoir. Les deux nouveaux capteurs seront également dotés de la fonction OIS (Optical Image Stabilization). Le rapport précise qu’il n’y aura pas de composant 3D Time-of-Flight.

En revanche, le capteur de la caméra principale resterait la même, à savoir un capteur de 108 mégapixels avec des pixels de 0,8 µm. Le matériel aurait également un système de stabilisation optique de l’image amélioré, bien que l’on ne sache pas exactement quels changements seront apportés pour améliorer cette technologie. Le capteur photo ultra-large conservera le capteur de 12 mégapixels et bénéficiera de l’OIS comme bonus supplémentaire.

Le capteur photo frontal restera également le même, avec un capteur de 40 mégapixels, mais Samsung le conservera probablement dans un trou de l’écran, comme sur le Galaxy S21 Ultra. La première caméra sous l’écran de la société est le Galaxy Z Fold 3, qui montre que la technologie est loin d’être terminée.

D’autres informations ?

De plus, comme le Galaxy Note est mort, le Galaxy S22 Ultra semble prêt à conserver le stylet S Pen. On pense que Samsung n’a pratiquement pas modifié la taille de ses appareils phares pour 2022. Si c’est vrai, les Galaxy S22 et Galaxy S22+ devraient utiliser respectivement aux écrans de 6,2 et 6,7 pouces, tandis que le Galaxy S22 Ultra est susceptible d’être doté d’un panneau de 6,8 pouces.

Samsung devrait commencer la production de masse de l’ensemble de la série Galaxy S22, dont le nom de code est « Rainbow », en novembre avant une sortie prévue en janvier. Ce calendrier imite le plan de développement du Galaxy S21.

Les estimations de ventes n’ont pas encore été rendues publiques, mais les sources au sein de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas trop optimistes. En effet, les modèles Galaxy S21 actuels sont en passe d’être livrés à moins de 30 millions d’unités, ce qui en fait l’une des gammes les moins performantes de tous les temps.