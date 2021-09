PS5 Pro : la puissante console de jeu arriverait en 2023

L’un des plus célèbres informateurs, Moore’s Law is Dead , a l’intuition que Sony pourrait dévoiler la PS5 Pro comme une bête de jeu 8 K. En fait, ce que le YouTuber a dit, c’est qu’il n’a toujours aucune idée de la console en cours de développement, mais il a précisé que Sony est maintenant en train de travailler sur cette PS5 Pro. Si jamais cette rumeur est vraie, nous pouvons nous attendre à ce que la PS5 améliorée reçoive également un nouveau jeu de CPU et de cartes graphiques. Très probablement, Sony s’en tiendra à un processeur amélioré basé sur AMD.

Selon un autre article écrit par Comicbook, la prochaine console coûtera entre 600 et 700 dollars . D’une certaine manière, il semblerait qu’elle soit plus chère que la PS4 Pro.