Un échantillon de la caméra du Pixel 6 est apparu, mais semble surfait

Lorsque le Google Pixel 6 a été partiellement dévoilé par la société, l’une des plus grandes choses que nous n’avons pas découvertes était les capacités de la caméra. Et comme les smartphones de la gamme Pixel sont connus pour leur puissance en matière de photos, ce sujet est une grande source de curiosité.

Cependant, nous avons peut-être vu notre premier échantillon de caméra du Pixel 6. Dans une publication sur Facebook maintenant supprimé par Zaheed Sabur, employé de Google (une publication qui a été capturée avant sa suppression par Notebookcheck), une photo est partagée qui est apparemment prise par le Pixel 6.

Par « apparemment prise », c’est ce que Sabur lui-même suggère, écrivant (traduit par Facebook) « même avec nos derniers smartphones qui ne sont pas encore sortis, je ne peux pas prendre une photo aussi incroyable assis à la maison ». Cette description semble suggérer que cette photo a été prise par le Pixel 6, car celui-ci et le 6 Pro sont les deux smartphones que nous savons que l’entreprise a prévus, qu’elle n’a pas encore sorti.

Cependant, il y a des raisons de croire qu’il ne s’agit pas en fait d’un échantillon de caméra du Pixel 6 aussi précis qu’on pourrait le croire. Le nouvel échantillon de l’appareil photo Google Pixel 6 ne ressemble en rien à ce que l’on pourrait attendre d’un cliché pris sur un smartphone Pixel.

L’image est très saturée, l’herbe et le ciel se distinguant particulièrement par leur aspect audacieux et assez « artificiel ». On dirait un dessin animé pour enfants. Les photos prises sur les smartphones Pixel avaient auparavant un aspect plus naturel.

Trop saturé pour un cliché naturel

Ce cliché semble avoir été pris sur un smartphone Samsung, car l’IA de l’entreprise a tendance à être un peu trop férue de saturation et d’augmentation de la luminosité. Peut-être que Google essaie simplement de concurrencer Samsung, car si les smartphones Pixel étaient en tête des classements en matière de photos, Samsung a lentement rattrapé le géant de la recherche.

Il est plus probable que lorsque Sabur a pris la photo, elle était un peu différente de ce qu’elle est maintenant. Il est plausible qu’il l’ait retouchée à l’aide d’un logiciel, afin d’augmenter la saturation et les ombres, pour la rendre un peu plus triomphante et festive afin qu’elle corresponde au message de la publication.

Donc, bien qu’elle soit superbe, je ne suis pas sûr que cette photo ressemblant à un arrière-plan par défaut du système d’exploitation Windows sera une représentation totalement exacte des capacités de l’appareil photo du Pixel 6 lors de sa sortie. Espérons que je me trompe…