On parle d'un rafraîchissement de la Xbox Series S et Series X pour 2022 et 2023

Selon les rumeurs, Xbox prévoit de procéder à quelques changements matériels de ses consoles de la génération actuelle. Moore’s Law is Dead, un éminent divulgateur de l’industrie sur YouTube, prétend que Microsoft prévoit un « rafraîchissement » de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, avec la refonte de la Series S l’année prochaine et celle de la Series X l’année suivante (2023), rapporte WCCFTech. La Xbox Series S sera la première à être remaniée, afin de contrer directement la PS5 Slim évoquée dans diverses rumeurs. Les deux consoles devraient être lancées à la même période, fin 2022, si les rumeurs s’avèrent exactes. La Series S et la Series X seraient toutes deux équipées de nouveaux APU AMD personnalisés basés sur le processus 6 nm, ce qui signifie qu’elles seront plus rapides (de manière légère ou significative). Cette puce retravaillée pourrait être dotée de plus de 5 TFLOPS de performances de calcul, ce qui est évidemment mieux que la console Series S actuelle. Mais, ce serait le prix qui pourrait lui permettre de détrôner la PlayStation 5 de base. Moore’s Law is Dead a déclaré que le prix prévu pour la refonte de la Xbox Series S est inférieur à 350 dollars, ce qui serait inférieur au modèle de base de la PS5 et potentiellement aussi à la PS5 Slim. En outre, le nouveau APU AMD de 6 nm pourrait également signifier qu’il sera livré avec un GPU RDNA2 dont les 24 CU (Compute Units) sont débridés. La Xbox Series X devrait également bénéficier des mêmes améliorations que sa petite sœur. Et Sony ? Ces rumeurs n’auraient probablement pas fait surface s’il n’y en avait pas eu concernant les consoles PlayStation concurrentes. La révision de la PS5 Slim mentionnée plus haut est peut-être apparue parce que le nouveau modèle PS5 a fait surface en premier en Australie et au Japon, avec un dissipateur thermique moins cher. Il n’y a toujours pas d’informations officielles sur les plans de Sony concernant un rafraîchissement matériel majeur, sans parler de la PS5 Slim. Mais on peut supposer qu’elle pourrait le faire, étant donné qu’elle l’a fait tant de fois avec ses consoles de la précédente génération. Quoi qu’il en soit, ne vous faites pas d’illusions sur les rafraîchissements de la Xbox Series, car jusqu’à ce que Microsoft l’annonce elle-même, cela n’a aucun poids.