L’acquisition de Clipchamp par Microsoft permettra d’améliorer le montage vidéo dans Windows 11

Microsoft est en train d’acquérir Clipchamp, un outil de montage vidéo basé sur un navigateur, et laisse entendre qu’il conviendra parfaitement à Windows. Fondé en 2013, Clipchamp permet aux gens de créer et d’éditer des vidéos dans un navigateur et d’utiliser toute la puissance d’un GPU pour rendre le résultat final. Clipchamp est utilisé par des entreprises comme Google, Dell et Deloitte.

Microsoft cherche maintenant à intégrer Clipchamp dans ses offres Microsoft 365, et peut-être même dans Windows lui-même. « En tant qu’application Web qui utilise toute la puissance de votre PC, Clipchamp est une solution naturelle pour étendre les expériences de productivité alimentées par le cloud dans Microsoft 365 pour les particuliers, les familles, les écoles et les entreprises », explique Chris Pratley, vice-président du groupe Office Media de Microsoft.

Il est intéressant de noter que Chris Pratley affirme également que « Clipchamp est parfaitement adapté à Microsoft Windows », ce qui suggère que Microsoft pourrait intégrer Clipchamp dans Windows à l’avenir. Clipchamp existe déjà en tant qu’application dans le Microsoft Store, et les outils d’édition vidéo existants de Microsoft pour Windows sont pour le moins médiocres.

Windows 11 pourrait améliorer cette situation, parallèlement à l’intégration potentielle de Clipchamp à l’avenir. Panos Panay, responsable de Windows et des appareils, a annoncé une nouvelle application de Photos pour Windows 11 quelques minutes avant l’annonce de l’acquisition, avec ce qui semble être de meilleurs outils pour l’édition de photos et de vidéos. L’application Photos existante de Windows 10 peut éditer des vidéos, mais les outils sont très basiques, et ne sont même pas proches du niveau des options d’édition disponibles dans Clipchamp.

Clipchamp utilise une combinaison de modèles et une bibliothèque de filtres, de transitions, de médias de stock et de styles pour permettre aux gens de créer des vidéos avec un support audio multipiste et une édition conviviale. L’acquisition de Microsoft semble s’inscrire dans le cadre du regain d’intérêt de l’entreprise pour la création, et même pour les applications conviviales.

Une aubaine pour Windows 11

En outre, avec la sortie de Windows 11 prévue pour le 5 octobre, l’accent est mis sur le jeu pour cette mise à niveau, grâce à l’application Xbox dédiée, le Microsoft Store remanié et certaines fonctionnalités qui permettent le jeu en HDR. Dans cette optique, l’acquisition pourrait déboucher sur une opportunité prometteuse pour les utilisateurs et les joueurs de partager facilement du contenu entre Windows et Xbox.

Microsoft a récemment embauché un ancien cadre d’Uber pour diriger un projet d’applications grand public au sein de l’entreprise, quelques mois après que le PDG, Satya Nadella, ait déclaré que « les dix prochaines années seront autant consacrées à la création qu’à la consommation et à la communauté qui l’entoure ».