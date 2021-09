Après tout, le S Pen intégré complique le processus de fabrication et fait grimper les coûts. Les récents appareils Galaxy Note se sont avérés moins populaires que les produits phares rivaux également, de sorte que les ventes sont plus faibles.

En fin de compte, seul le temps nous dira ce que Samsung a en réserve pour la gamme Galaxy Note. Mais étant donné l’ajout récent du S Pen aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy S21 Ultra, ainsi que de l’accueil positif que les Z Fold 3 et Z Flip 3 ont reçu le mois dernier, il est difficile d’imaginer pourquoi la marque créerait à nouveau un nouveau smartphone Galaxy Note.

Samsung a fait une croix sur la série Galaxy Note cette année, en partie à cause de la pénurie mondiale de puces et en partie à cause de son désir de se concentrer sur les nouveaux smartphones pliables de la série Galaxy Z , qui ont connu un succès immédiat.

Samsung assure sa position de plus grand fabricant de smartphones au monde avec des appareils de plusieurs gammes, dont le Galaxy S et le Galaxy Note. Mais lorsqu’il s’agit de renouveler ces marques, elle en a omis une.