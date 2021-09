Outlook.com peut être défini comme l’application de messagerie par défaut

L’application Mail ne bénéficiera pas d’un lifting majeur dans Windows 11 et, pour être honnête, je pense toujours que des alternatives telles que l’application Outlook ou Thunderbird sont bien plus puissantes sur les appareils Windows. C’est pourquoi l’utilisation d’Outlook.com comme gestionnaire de messagerie par défaut peut s’avérer judicieuse pour certains, d’autant plus qu’un client de messagerie avancé n’est toujours pas proposé dans le cadre de l’expérience Windows native.

Si vous activez Outlook.com comme application de messagerie par défaut, vous pouvez ensuite modifier la configuration à partir de l’application Paramètres. Dans Windows 11, l’application Paramètres a été remaniée, tout comme le reste du système d’exploitation, et est donc devenue un peu plus simple.

Repérée par WindowsBlogItalia, la nouvelle fonctionnalité est alimentée par une nouvelle mise en œuvre appelée URL Protocol handler registration for PWAs, ce qui signifie essentiellement que d’autres PWA pourraient éventuellement venir avec des options analogues sur les systèmes où les navigateurs qui disposent d’une telle fonctionnalité sont installés. La fonctionnalité fonctionne à la fois sur Windows 10 et Windows 11 .