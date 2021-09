Le lancement mondial de la série Vivo X70 est reporté à un jour avant la keynote Apple

by

Comme d’autres marques chinoises, Vivo organisera deux événements d’annonce distincts pour sa prochaine gamme de produits phares, la série Vivo X70. Le premier sera axé sur la Chine et le second sera destiné au public international.

L’introduction du modèle Vivo X70 sur le marché d’origine de la marque est prévue plus tard dans la semaine, le jeudi 9 septembre. L’annonce mondiale avait été fixée au lendemain, le 10 septembre, mais elle aurait été retardée.

Au lieu de confirmer les détails de la disponibilité mondiale le 10 septembre, Vivo présentera maintenant la gamme X70 pour l’Europe et d’autres régions le 13 septembre, un jour avant l’événement iPhone 13. La raison de ce court retard n’a pas été donnée. La nouvelle date est vraiment intéressante, mais elle devrait au moins garantir une journée complète de couverture médiatique avant que l’iPhone 13 n’arrive et ne vole tous les gros titres.

Pour rappel, la nouvelle série Vivo X70 sera composée de trois modèles et fonctionnera sous Origin OS, la nouvelle surcouche personnalisée de la marque qui est basée sur Android 11 et conçue pour remplacer son actuelle surcouche Funtouch OS.

Les trois smartphones seront dotés d’un système optique ZEISS amélioré avec une stabilisation de type Gimbal, les modèles haut de gamme X70 Pro et X70 Pro+ étant également dotés d’une lentille ZEISS T* censée éliminer les reflets et permettre ainsi de prendre de meilleures photos. Le site dédié nous donne également un aperçu de la face arrière de ce qui semble être le Vivo X70 Pro. Alors que d’autres détails sur l’appareil doivent encore être dévoilés, les spécifications des trois smartphones ont récemment été divulguées par un site d’information chinois.

Qu’attendre des smartphones ?

Les rumeurs suggèrent que les Vivo X70 et X70 Pro utiliseront un SoC Exynos 1080, tandis que le dernier pourrait également présenter un modèle MediaTek Dimensity 1200 selon la région. Le X70 Pro+, quant à lui, sera propulsé par le SoC Snapdragon 888+.

Les Vivo X70 et X70 Pro seront également équipés d’un écran AMOLED FHD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Vivo X70 Pro+ arborera un écran AMOLED QHD+ E5 de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des couleurs 10 bits. Le fabricant chinois de smartphones a déjà confirmé qu’au moins un smartphone de la série X70 serait doté d’une dalle E5 AMOLED.

Côté photo ?

Les trois appareils opteront pour la même caméra frontale de 32 mégapixels, bien que les configurations de la caméra arrière soient différentes. Le Vivo X70 disposera d’un capteur photo principal de 40 mégapixels associé à un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et à un capteur photo de 12 mégapixels pour le portrait, tandis que le X70 utilisera un capteur photo principal de 50 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, un capteur photo de 12 mégapixels pour le portrait et un capteur photo téléobjectif de 8 mégapixels. Le Vivo X70 Pro+, quant à lui, utilisera un capteur photo principal de 50 mégapixels associé à un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels, un capteur photo pour portrait de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

Les Vivo X70 et X70 Pro seront équipés de batteries de 4 400 et 4 450 mAh, tandis que le X70 Pro+ sera équipé d’une batterie de 4 500 mAh. Les trois smartphones bénéficieront d’une prise en charge de la charge rapide, mais la charge des Vivo X70 et X70 Pro sera plafonnée à 44 W, tandis que le X70 Pro+ prendra en charge une charge de 55 W.

Nous aurons plus de détails sur les prix et la disponibilité lors du lancement de jeudi en Chine. Cependant, nous devrons attendre le 13 septembre pour obtenir des détails sur les prix et la disponibilité au niveau mondial. De quoi voler la vedette à l’iPhone 13 ?