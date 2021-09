Les Xiaomi 11T et 11T Pro attendus le 15 septembre avec un support HyperCharge 120 W

Après avoir lancé la série Mi 11X en Inde plus tôt cette année, le géant chinois Xiaomi a maintenant confirmé le lancement de la série Xiaomi 11T lors d’un événement spécial le 15 septembre.

La société appelle cette nouvelle série — Xiaomi 11T series — car elle a récemment abandonné le nom Mi de sa gamme de produits. En ce qui concerne la série, il est confirmé que la série Xiaomi 11T est dotée de la technologie HyperCharge 120 W de Xiaomi. Alors, jetons un coup d’œil aux spécifications et caractéristiques des prochains smartphones.

La société a partagé un tweet officiel pour annoncer son événement spécial qui est prévu pour le 15 septembre. Selon le tweet, le géant chinois dévoilera divers nouveaux produits lors de l’événement, y compris la série Xiaomi 11 T. Vous pouvez consulter le tweet joint juste en dessous.

Xiaomi 11T et 11 T Pro : spécifications et caractéristiques

Il y aura deux appareils dans la série Xiaomi 11T — le Xiaomi 11T et le Xiaomi 11 T Pro. Comme l’indiquent les précédentes fuites, les appareils seront dotés d’un écran presque sans bords, et d’une caméra centrale pour les selfies.

Les Xiaomi 11T et 11 T Pro devraient avoir un design analogue à celui de la série Mi 11 X. Cependant, selon les rapports, les appareils seront livrés avec un module de caméra plus gros par rapport à leurs prédécesseurs. En outre, les rapports suggèrent que les deux appareils seront équipés de caméras primaires de 108 mégapixels à l’arrière. Vous pouvez voir les rendus de fuite du Mi 11T Pro ci-joint ci-dessous.

En outre, le Xiaomi 11 T Pro devrait être équipé du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. L’appareil pourrait également être équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les précédentes rumeurs suggèrent que la société publiera deux variantes de l’appareil — un modèle de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage interne, et une variante 8 Go + 256 Go. Cependant, le point fort du Xiaomi 11 T Pro sera la technologie HyperCharge de 120 W.

La technologie HyperCharge 120 W, si vous l’ignorez, a été prise en charge par le Mi 10 Ultra de l’année dernière et peut charger complètement une batterie de 4 500 mAh en environ 23 minutes. Xiaomi a récemment présenté un système supérieur de sa technologie HyperCharge qui peut charger les smartphones à une vitesse de 200 W par une connexion filaire et à 120 W par des connexions sans fil. Mais, ce n’est pas encore le cas.

La société a récemment confirmé la fonctionnalité en retweetant un tweet d’Unbox Therapy qui met en évidence la technologie de charge rapide de 120 W. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8 PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W —Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021

Cependant, on ne sait pas encore si le Xiaomi 11T standard sera également équipé du support HyperCharge 120W ou non. Nous serons en mesure de le confirmer une fois que la société aura officiellement dévoilé la prochaine série à la date indiquée.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le Xiaomi 11T standard, l’appareil devrait embarquer un processeur MediaTek Dimensity, et une configuration à trois caméras. Les appareils devraient être lancés en trois variantes de couleur — Meteorite Gray, Celestial Blue, et Moonlight White.

En ce qui concerne le prix de la prochaine série Xiaomi 11T, il n’y a aucune information disponible à ce sujet. Nous en saurons plus sur les spécifications officielles, la date de vente et d’autres détails sur l’appareil une fois que Xiaomi les lancera mondialement le 15 septembre.