Samsung continue d’apporter des fonctionnalités phares à ses smartphones abordables

De nombreux appareils de milieu de gamme sont équipés d’une caméra de qualité phare, et souvent ils incluent également des logiciels dignes d’un fleuron, bien que ceux-ci ne soient encore le plus souvent inclus que dans les gammes supérieures ou spéciales. Un nouveau rapport affirme maintenant que Samsung pourrait apporter davantage de fonctionnalités phares à sa gamme plus abordable, ce qui pourrait aider la société à gagner une part de marché encore plus grande.

Selon TheElec, Samsung travaille à l’introduction de l’OIS (Optical Image Stabilization) dans tous ses appareils de la série A, dont le lancement est prévu l’année prochaine. Jusqu’à présent, l’OIS était principalement limité aux gammes Galaxy S et Galaxy Note, des appareils phares haut de gamme et très onéreux pour la plupart des consommateurs.

Actuellement, nous savons seulement que Samsung veut faire cela, et cela pourrait très bien affecter d’autres appareils d’autres fabricants, apportant l’OIS aux smartphones moins chers et plus abordables sur le marché.

Le nouvel OIS ne serait probablement inclus que pour le capteur principal, mais il serait toujours beaucoup mieux que l’utilisation de l’EIS (Electronic Image Stabilization). Même si ce dernier aide à rendre les prises de vue plus fluides, il ne peut faire autant avec l’aide du logiciel.

Si Samsung parvient à appliquer la technologie OIS à la plupart de ses smartphones, voire à tous ses smartphones de la série A, cela pourrait changer toute l’industrie et la façon dont nous regardons les spécifications des flagships.

Qu’est-ce que l’OIS ?

Il s’agit d’une petite solution mécanique qui utilise des moteurs pour neutraliser les mouvements du capteur de l’appareil photo. Plusieurs capteurs peuvent détecter les mouvements et les contrecarrer en conséquence, afin de s’assurer que la photo reste immobile ou que la vidéo reste fluide sans être trop tremblante. Cependant, l’OIS peut également contribuer à réduire le flou d’une image, et il est particulièrement utile lorsque la lumière est très faible.

Le système EIS (Electronic Image Stabilization) est souvent utilisé avec le système OIS, bien que les smartphones plus abordables ne soient toujours équipés que du système EIS. Il s’agit d’une solution logicielle, analogue à l’OIS. Elle est généralement moins efficace et n’offre pas les mêmes effets de douceur que le matériel réel.