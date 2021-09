Xiaomi a vendu davantage de wearables que Apple au second trimestre

Il semble que le marché mondial des wearable bands (ceux-ci comprennent à la fois les bracelets/traqueurs d’activité et les smartwatches) soit toujours en hausse. Un nouveau rapport de Canalys révèle que ce marché a progressé de 5,6 % en glissement annuel, avec un total de 40,9 millions d’unités expédiées au deuxième trimestre de 2021. Cependant, les principaux responsables de ces chiffres de vente sont les smartwatches, car elles détiennent 62 % des expéditions mondiales de wearable bands.

Apple est depuis longtemps le fabricant numéro un de smartwatches dans le monde, car l’Apple Watch se vend comme des petits pains chaque trimestre. Bien que les ventes de l’Apple Watch restent fortes, le géant technologique de Cupertino est confronté à une concurrence accrue de la part d’autres grands noms du marché, et plus récemment, Xiaomi est devenu le rival le plus puissant dans le secteur du wearable.

Et selon Canalys, le géant chinois de la technologie a réussi à dépasser Apple au deuxième trimestre de 2021, puisqu’il a vendu pas moins de 8 millions de wearable bands, ce qui est suffisant pour s’assurer une part de marché de 19,6 %. Apple, de son côté, a vendu 7,9 millions d’unités, pour une part de marché de 19,3 % cette fois, selon le même cabinet d’études de marché.

Huawei reste la troisième entreprise du palmarès avec 3,7 millions d’unités, mais une baisse massive de 53,9 % par rapport au deuxième trimestre 2020.

« Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le top vendeur de wearable band au deuxième trimestre 2021. La performance de Xiaomi a été soutenue par le lancement du Mi Smart Band 6, bien que l’Inde, l’un des bastions de Xiaomi, ne figure pas sur la liste initiale des lancements mondiaux. Huawei s’accroche à la troisième place, s’appuyant principalement sur la Chine pour rester à flot », explique Canalys.

Apple reste leader sur les smartwatches

En ce qui concerne les seules smartwatches, Apple reste la marque leader avec 31,1 % du marché, tandis que Huawei est le dauphin avec 9 %. Garmin est troisième avec 1,9 million d’unités vendues et 7,6 % de parts de marché. Xiaomi, quant à elle, a vu ses ventes de smartwatches grimper en flèche de 272,6 %, ce qui lui a permis de prendre la cinquième place du classement mondial des ventes de smartwatches avec 1,5 million d’unités livrées (contre seulement 400 000 au cours du même trimestre de l’année dernière). Cela lui confère 5,7 % du marché mondial des smartwatches.

« Il est essentiel que les fournisseurs investissent dans des capteurs de santé de nouvelle génération et développent des algorithmes et des solutions internes pour non seulement suivre les biomarqueurs vitaux, mais aussi pour garantir une bonne précision et fiabilité. Les fournisseurs devraient s’efforcer de donner aux utilisateurs un aperçu des tendances en matière de santé en utilisant des données collectées sur une plus longue période, afin qu’ils puissent comprendre comment leur mode de vie affecte leur bien-être », explique Jason Low, directeur de recherche chez Canalys.