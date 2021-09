Google Drive rend tous les types de fichiers disponibles hors connexion

Cette évolution pourrait donc être une excellente nouvelle pour les travailleurs nomades à la recherche d’une meilleure collaboration en ligne, d’autant que de plus en plus d’employés commencent à retourner au bureau après la pandémie.

Une fois que les documents sont identifiés pour la visualisation hors ligne, les utilisateurs peuvent y accéder même lorsqu’une connexion Internet est indisponible. Avec la disponibilité générale de la fonctionnalité, tout le monde peut désormais l’utiliser. Ainsi, les utilisateurs de Chrome OS peuvent désormais accéder à l’application Fichiers depuis leur Chromebook et sélectionner les fichiers Google Docs, Sheets et Slides pour une consultation hors ligne.