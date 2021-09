HarmonyOS 2 de Huawei est désormais installé sur 70 millions d’appareils

Deux choses sont à noter : d’abord, la plupart de ces utilisateurs se trouvent en Chine et ensuite, les appareils recensés comprennent des smartphones, des tablettes et des téléviseurs intelligents. Cependant, une version mondiale de HarmonyOS 2 est également diffusée sur les appareils internationaux. En outre, certains d’entre eux sont encore en version bêta, tandis que d’autres ont reçu une version stable finale.

Et la société rapporte maintenant que, au cours des 3 derniers mois, 70 millions d’utilisateurs ont mis à jour vers HarmonyOS 2 et il est en bonne voie pour atteindre 100 millions d’appareils bien avant la fin de l’année .

C’est bien en mai 2019 que Huawei a été bloqué pour ajouter des services Google à ses smartphones en raison de l’interdiction commerciale américaine qui est entrée en vigueur. Incapable d’avoir le Google Play Store sur ses smartphones, ou l’un des services bien connus comme Maps et Gmail, les ventes de nouveaux appareils sur les marchés internationaux ont commencé à déraper. Huawei a dû trouver rapidement une solution — un système d’exploitation et une suite de services étoffés qui serviraient bien ses utilisateurs et les convaincraient de conserver les appareils Huawei.