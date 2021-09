Microsoft exclut les PC non pris en charge des tests de Windows 11

Microsoft envoie un avertissement à ceux qui ont réussi à tester la version bêta de Windows 11 sur du matériel non pris en charge. Il est maintenant temps de revenir à Windows 10, car votre appareil n’est plus éligible pour rejoindre le programme Windows Insider sur Windows 11.

Si le message peut sembler choquant, il est en fait préparé de longue date. Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11 pour la première fois au mois de juin, elle avait autorisé tous les membres Windows Insider qui testaient déjà les précédentes builds de Windows 10 à tester le système d’exploitation en version bêta. Il s’agissait d’un cadeau de remerciement « d’exception limitée » aux fans de Windows, mais maintenant que la date de sortie officielle de Windows 11 a été annoncée pour le 5 octobre, Microsoft est prête à passer à autre chose.

En gros, cette nouvelle signifie que si vous êtes un Windows Insider et que votre PC ne répond pas aux spécifications minimales, alors vous ne pouvez plus tester en bêta les nouvelles builds de Windows 11 et profiter des nouvelles fonctionnalités. Le message reflète cela, suggérant « Veuillez installer Windows 10 pour participer au programme Windows Insider dans le canal Release Preview ».

Vous pourrez toutefois rester sur Windows 11 si vous le souhaitez, et recevoir des mises à jour cumulatives jusqu’au 5 octobre, date de la disponibilité générale de Windows 11. C’est ce qu’a déclaré Brandon LeBlanc, un responsable de programme senior de l’équipe Windows Insider.

The PCs given an exception will no longer receive any new future Insider Preview builds from the Dev Channel but will still get Cumulative Updates for Windows 11 leading up to GA. As I said, there is a distinction between *new builds* here.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) September 1, 2021