Microsoft lancera Windows 11 le 5 octobre

Microsoft annonce la sortie de Windows 11 le 5 octobre prochain. Après des mois de tests bêta avec les membres du programme Windows Insider, c’est à cette date que la mise à niveau gratuite vers Windows 11 commencera à être distribuée aux PC éligibles, et le même jour que Windows 11 commencera à être préchargé sur les nouveaux PC de Dell, Lenovo et d’autres fabricants d’ordinateurs portables.

Le nouveau système d’exploitation sera disponible sous la forme d’une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles, ou sur le nouveau matériel livré avec Windows 11 préchargé.

La mise à niveau gratuite vers Windows 11 commencera à être déployée le 5 octobre, mais comme de nombreuses mises à niveau de Windows par le passé, elle sera disponible par phases. Les nouveaux appareils éligibles se verront d’abord offrir la mise à niveau, puis Windows 11 sera disponible pour un plus grand nombre d’appareils commercialisés dans les semaines et les mois suivants le 5 octobre.

« Suite aux formidables enseignements tirés de Windows 10, nous voulons nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible », explique Aaron Woodman, directeur général du marketing Windows chez Microsoft. « Nous prévoyons que tous les appareils éligibles se verront proposer la mise à niveau gratuite vers Windows 11 d’ici le milieu de l’année 2022 ».

Sur les PC Windows 10 actuels, Windows Update fera savoir quand la mise à niveau sera disponible pour Windows 11. Vous pouvez également vérifier si votre appareil est éligible à la mise à niveau vers Windows 11 par le biais de Windows Update ou de l’application dédiée de Microsoft « PC Health Check » (actuellement en version preview).

Pas d’applications Android au lancement

Bien que Windows 11 soit lancé le 5 octobre, toutes les fonctionnalités annoncées ne seront pas disponibles. Si Microsoft apporte des applications Android à Windows 11 en partenariat avec Amazon et Intel, cette fonctionnalité ne sera pas disponible le 5 octobre. Une preview des applications Android sur Windows 11 sera disponible pour Windows Insiders dans les mois à venir, ce qui suggère qu’il ne sera probablement pas lancé pour tous les utilisateurs de Windows 11 avant 2022.

La semaine dernière, Microsoft a clarifié la configuration minimale requise pour Windows 11, mais a également révélé une solution de contournement pour ceux qui ne la respectent pas. Vous pouvez installer Windows 11 sur n’importe quel dispositif à l’aide d’un fichier ISO, pour autant que le PC dispose d’un processeur 64 bits de 1 GHz avec 2 cœurs ou plus, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’une puce TPM 1.2. Mais si vous utilisez la solution de contournement, votre PC sera dans un état non pris en charge. Cela signifie qu’un PC Windows 11 non pris en charge pourrait ne pas avoir accès à Windows Update, ni même aux correctifs de sécurité.

Si votre PC n’est pas entièrement compatible avec Windows 11, Microsoft prend toujours en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. On ne sait pas encore combien de mises à jour majeures Microsoft publiera pour Windows 10 au cours des quatre prochaines années. Une mise à jour 212 arrivera pour les utilisateurs de Windows 10 dans le courant de l’année.