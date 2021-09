Microsoft annonce un événement Surface pour le 22 septembre

Microsoft a programmé une conférence de presse dédiée à la gamme Surface pour le mercredi 22 septembre à 17 heures, heure française. Il s’agit d’un événement uniquement en ligne. Le géant du logiciel indique qu’elle parlera davantage de Windows 11, dont la sortie est prévue dès le mois prochain, et de nouveaux produits matériels.

Les détails exacts des annonces qui sont prévues pour ce mois-ci n’ont pas été révélés, mais l’un des produits matériels les plus excitants pourrait être la rumeur Surface Duo 2. Le futur smartphone pliable a été dévoilé en deux coloris en juillet dernier avec une nouvelle configuration à trois caméras. Cependant, le facteur de forme global est resté inchangé, vous pouvez donc vous attendre à nouveau à deux écrans et une charnière.

Du point de vue des spécifications, le Surface Duo 2 de Microsoft devrait être alimenté par le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, ce qui signifie que les réseaux 5G seront également pris en charge. La prise en charge des paiements NFC serait également prévue.

Bien sûr, le détail le plus important est sans doute le prix. Microsoft a fixé le prix du Surface Duo original à 1 399 euros avec 128 Go de stockage, mais nous espérons que le modèle de seconde génération sera un peu plus abordable.

Après tout, l’appareil devra faire face à une concurrence très rude. Samsung a récemment annoncé le Galaxy Z Flip 3 à 1 059 euros et le Galaxy Z Fold 3 à 1 799 euros, et des rapports suggèrent que Google travaille également sur un Pixel Fold.

Un Surface Duo 2 mais pas que…

En plus du Surface Duo 2 fonctionnant sous Android, Microsoft devrait annoncer ses premiers produits Surface fonctionnant sous Windows 11. Un candidat fort pour l’événement du 22 septembre est une nouvelle Surface Pro, probablement la Surface Pro 8.

Un successeur du Surface Book 3 pourrait également arriver, bien qu’il soit susceptible d’être commercialisé sous la gamme Surface Laptop car il ne comprendra plus d’écran détachable. En effet, la rumeur court depuis un certain temps que Microsoft pourrait bouleverser la gamme Surface cet automne. Un modèle Surface Laptop Pro pourrait remplacer le Surface Book 4 et arriver avec un nouveau design et les nouvelles cartes graphiques RTX de NVIDIA. Même un modèle Surface Go 3 pourrait être une possibilité pour cet événement.