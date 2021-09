En revanche, le Vivo X70 Pro semble moins exorbitant et moins excessif . La taille de la bosse de l’appareil photo est considérablement plus petite, mais a toujours assez de place pour quatre caméras, dont l’une semble avoir un objectif de type périscope. D’après les marquages sur le côté, il a une longueur focale de 125 mm pour un zoom optique 5x.

Les rendus du Vivo X70 Pro+ ont pu enthousiasmer certains fans de Vivo à la perspective d’un second écran à l’arrière du smartphone. D’autres, en revanche, ont pu être un peu plus méfiants, d’autant plus qu’une telle fonctionnalité n’a pas vraiment été très populaire sur le marché. Malheureusement, les responsables produits de Vivo ont éteint rapidement ces spéculations en confirmant que ce n’est qu’une zone vide.

Vivo s’apprête à montrer ses muscles dans le secteur de la photographe mobile, un an à peine après avoir lancé la série Vivo X60. Cependant, contrairement aux deux derniers fleurons X, il semble que le Vivo X70 sera un peu plus discret, préférant les mises à niveau dans ses entrailles aux caractéristiques spectaculaires.