Apple lancera une version de 1 To de l'iPhone 13 Pro, et supprimera la variante de 256 Go

Apple devrait doubler l’option de stockage la plus élevée des iPhone Pro cette année et selon un nouveau rapport du site chinois My Drivers, relayé par GizChina, l’iPhone 13 Pro Max de 1 To coûtera 14 099 yuans (~ 1 845 euros) en Chine.

La capacité la plus élevée proposée actuellement est de 512 Go. À titre de référence, l’iPhone 12 Pro Max à capacité maximal est vendu 1 609 euros en France, et 11 899 yuans (~ 1 557 euros) en Chine.

En France, l’iPhone 13 Pro Max de 1 To sera censé être relativement moins cher, étant donné que les iPhone sont généralement plus chers en Chine. La série d’iPhone 12, par exemple, exige une hausse de prix allant jusqu’à 26 % dans le pays.

La plupart des sources ont indiqué qu’Apple conservera la structure de prix de l’année dernière, à l’exception d’une récente qui a déclaré que les nouveaux smartphones pourraient coûter plus cher en raison de l’augmentation des coûts de fabrication des puces.

Le rapport My Drivers réitère que la plupart des nouveaux modèles coûteront le même prix que leurs prédécesseurs. Pour les consommateurs chinois, cela signifierait un prix de départ de 5 499 yuans (~ 720 euros). En France, l’iPhone 13 mini de 64 Go devrait coûter 809 euros.

Des variantes de 128 Go, 512 Go et 1 To pour le modèle Pro

D’après les informations fournies, il semble qu’Apple ne proposera pas d’option de 256 Go pour les modèles Pro, et qu’ils ne seront proposés qu’en variantes de 128 Go, 512 Go et 1 To.

L’iPhone 12 Pro de 512 Go a un prix de 11 099 yuans (~ 1 450 euros) en Chine et il semble qu’Apple va réduire le prix de son successeur pour répondre à ceux qui auraient préféré un modèle de 256 Go. Selon le rapport, l’iPhone 13 Pro de 512 Go sera vendu au prix de 10 499 yuans (~ 1 375 euros), et l’iPhone 13 Pro Max de 512 Go sera vendu à 11 299 yuans (~ 1 480 euros).

Quoi de neuf ?

La nouvelle série d’iPhone 13 est censée présenter une encoche plus petite, des capteurs d’appareil photo plus grands, de nouvelles capacités d’enregistrement vidéo, des batteries plus grandes, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les modèles Pro, et la puce A15 Bionic qui sera basée sur le processus de 5 nm de seconde génération de TSMC. Apple pense apparemment que ces changements suffiront à faire de l’iPhone 13 l’un des meilleurs smartphones de l’année.

La gamme d’iPhone 2021 sera apparemment annoncée le 14 septembre et sera mise en vente le 24 septembre.