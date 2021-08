Le prix de l’iPhone 13 va probablement augmenter par une décision de TSMC

Des rapports antérieurs suggèrent également qu’Apple se tourne vers la technologie de 3 nm de TSMC pour les iPad et MacBook de 2022. Un autre rapport a suggéré qu’Apple ferait de même pour les modèles d’iPhone en 2022. Il est probable que nous verrons bientôt des hausses de prix similaires pour les concurrents de TSMC, mais c’est le prix final de la technologie qui utilise les puces qui nous intéressera le plus au cours des prochaines années.

Rassurez-vous, cela ne signifie pas nécessairement que l’iPhone 13 sera 3 à 5 % plus cher que son prédécesseur. À l’heure actuelle, de telles mesures font bien sûr l’objet de spéculations pour le moment ; de plus, la famille de produits offre à Apple une grande marge de manœuvre pour des ajustements sur de nombreux modèles — surtout dans le haut de gamme, les augmentations sont probablement moins importantes.

Ces nouveaux prix s’appliqueront à partir de janvier 2022, mais les commandes passées en décembre seront probablement également facturées selon la nouvelle structure. « Apple, le plus gros client de TSMC dont les commandes représentent plus de 20 % des ventes totales de plaquettes du fondeur, verra une augmentation de prix de 3 à 5 % », précise la source industrielle.

Bien sûr, ce n’est pas un phénomène exclusif à Apple : si l’achat devient nettement plus cher, le prix du produit qui en est issu doit aussi être ajusté au final. Depuis des mois, nous sommes en mesure de signaler l’existence de goulots d’étranglement dans les puces qui dureront probablement des années. Selon certaines informations, le plus grand fabricant indépendant de semi-conducteurs au monde, TSMC, va facturer ses services beaucoup plus chers dans de nombreux domaines .