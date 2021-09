Telegram dépasse le milliard de téléchargements

Telegram a atteint le seuil du milliard de téléchargements, ce qui constitue un exploit pour l’application de messagerie instantanée. L’application de messagerie sociale est populaire en raison de ses outils et de l’expérience utilisateur qu’elle offre : elle peut être utilisée aussi bien dans le cadre des loisirs que dans celui de l’entreprise.

Cependant, Telegram ne se limite pas à cela, car l’un de ses principaux objectifs est de proposer un moyen sécurisé d’envoyer des messages et d’appeler des personnes, ce qui en a fait une alternative à WhatsApp de Facebook.

Si Telegram compte aujourd’hui un milliard de téléchargements, et ce n’est pas fini. Ces statistiques ont été révélées lors d’une recherche sur le nom de l’application depuis la plateforme de SensorTower, où les utilisateurs peuvent rechercher n’importe quel nom d’entreprise ou d’application et voir revenir la croissance de leurs données pour en connaître le statut.

Comme l’ajoute TechCrunch, l’application de messagerie sociale a un taux de téléchargement global de plus d’un milliard, ce qui signifie qu’une fraction de la population mondiale l’utilise déjà. Il s’agit d’une avancée considérable pour Telegram, une application qui se concentre uniquement sur la messagerie sociale et qui est indépendante de celles des grandes entreprises technologiques.

Cette réussite de Telegram prouve qu’elle reste un service populaire auprès de la plupart des utilisateurs, et qu’elle est le premier choix de certains d’entre eux par rapport aux autres applications de messagerie instantanée disponibles sur le marché. Ses autres rivaux sont Viber, WhatsApp, Line, Kakao Talk, Signal Messenger, etc.

Telegram vs WhatsApp

La domination de Telegram s’est également manifestée cette année, car de plus en plus de personnes accordent de l’importance à leur vie privée et optent pour ceux qui les protègent des atteintes extérieures.

Telegram et WhatsApp ont toujours été liés dans le secteur des applications, surtout lorsqu’il s’agit de données et de confidentialité. On a beaucoup parlé de WhatsApp comme étant l’application inférieure entre les deux, car malgré le chiffrement de bout en bout de son service, elle n’est toujours pas sûre. La notion de WhatsApp comme étant l’application relativement peu sûre est due aux enjeux de données de Facebook sur les utilisateurs, car elle vise à collecter et à partager des données avec la société de médias sociaux à des fins de suivi publicitaire.

Cette pratique est désapprouvée par les utilisateurs et a été dénoncée par des entreprises comme Apple et d’autres. La popularité de Telegram a grimpé en flèche en raison des problèmes de données de WhatsApp, sans parler de ses nombreuses fonctionnalités qui rendent l’application facile à utiliser.