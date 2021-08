Le Surface Laptop Studio au lieu du Surface Book 4 : les premiers détails ont émergé

Microsoft lancera probablement un nouveau modèle haut de gamme pour sa gamme d’appareils Surface à l’automne, et la firme basée à Redmond pourrait secouer sa gamme. Cependant, au lieu du « Surface Book 4 », un nouveau produit avec un nouveau design et le nom possible de « Surface Laptop Studio » est à venir.

Comme l’a appris WindowsCentral, Microsoft travaille à plein régime sur un nouvel ordinateur portable phare qui doit constituer le niveau premium de la gamme Surface. Il semblerait qu’elle veuille dire adieu au Surface Book et présenter un nouveau facteur de forme avec un nouveau design.

Cet appareil de nouvelle génération sera probablement aussi renommé, de sorte qu’à l’avenir nous aurons affaire à une sorte de « Surface Laptop Pro » ou « Surface Laptop Studio ». Cependant, on ne sait toujours pas comment s’appellera le nouvel appareil, de sorte que, jusqu’à présent, on ne peut parler que d’un nouveau Surface Book.

Jusqu’à présent, on ne connaît pratiquement aucun détail sur les projets de Microsoft. Cependant, on entend dire que la société de Redmond prévoit un autre événement matériel majeur pour l’automne — vraisemblablement en octobre. Selon d’autres rumeurs, Microsoft prévoit en effet un nouveau design pour le successeur de l’actuel Surface Book, qui se passera d’un écran détachable. De récents brevets de Microsoft ont laissé entendre que la société penchait dans ce sens avec un écran à tirer vers l’avant, comme celui de l’iPad Pro, au lieu d’un écran qui pourrait être séparé de la base.

L’entreprise mettrait ainsi fin à l’approche consistant à utiliser une sorte de design détachable pour le moment. Dans le Surface Book, les composants les plus importants se trouvaient jusqu’à présent dans la partie supérieure, derrière l’écran, tandis que les composants supplémentaires, tels que le clavier, une autre batterie et la carte graphique, étaient installés dans la « base ». En abandonnant le design avec la base de clavier détachable, Microsoft pouvait, entre autres, installer des processeurs plus puissants. L’entreprise prévoit également d’utiliser une carte graphique NVIDIA GeForce RTX et un trackpad plus grand.

Un modèle très onéreux sous Windows 11

En outre, il y aurait un nouvel écran au format 3:2 qui, avec une diagonale de 14 pouces, serait exactement à mi-chemin entre les précédentes variantes du Surface Book avec des écrans de 13 ou 15 pouces. Le nouveau panneau offrirait également une fréquence de rafraîchissement plus élevée et plus souple, permettant de passer de 90 Hz à 120 Hz.

En outre, nous apprenons que le Surface Book 4 ou le Surface Laptop Pro ou Surface Laptop Studio — quel que soit son nom définitif — sera proposé avec 8, 16 ou 32 Go de RAM. Il y aura également des variantes de stockage avec 256 ou 512 Go ainsi que 1 To de mémoire flash interne, selon le rapport. Même le Surface Pen pourrait subir quelques modifications. Microsoft avait précédemment confirmé que Windows 11 prendrait en charge les saisies au stylet avec retour haptique. Un nouveau Surface Pen fourni avec l’appareil pourrait comporter des moteurs de vibration afin que le stylet puisse simuler l’écriture sur différents types de surfaces.

Le système d’exploitation sera Windows 11, ce qui ferait du nouvel appareil l’un des premiers produits équipés de la prochaine version de Windows.